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Общество | В Пензенском зоопарке детям показали праздничное представление

01.01.2019|17:55
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Если бы в тот день в Пензенский зоопарк пришел психиатр, он диагностировал бы у свиньи шизофрению. Раздвоение личности налицо: животное с пятачком то пыталось вести себя как кошка, а то вообще лаяло.

Это был детский праздник под названием «Не хочу быть поросенком!». По его сценарию главный герой наслушался разговоров о якобы имеющихся фактах нечистоплотности хрюкающих животных и решил с помощью магии Деда Мороза сменить свой зоологический вид.

«Мы ему докажем, что поросенок на самом деле очень хороший зверек и в честь него даже назначили год Поросенка», - пообещала методист Пензенского зоопарка Карина Артамонова.

Переубедить свинку не превращаться в волка смогли только дети, которые вспомнили массу положительных персонажей с пятачками.

При всем многообразии животных в Пензенском зоопарке нет ни одной настоящей свиньи или кабана. В нем обитают только морские свинки.

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