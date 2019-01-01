01.01.2019 | 11:09

Вечером в понедельник, 31 декабря, МЧС России разместило у себя на сайте список жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске, которых просит выйти на связь.

«МЧС России просит выйти на связь следующих лиц по телефонам 01, 101 или по телефону «горячей линии» 8-800-775-17-17» - так озаглавлено сообщение.

В этом списке есть две уроженки Пензенской области: Мария Ивановна Лепкова и Галина Ефимовна Овчинникова.

Мария Ивановна Лепкова родилась в Никольске в 1932 году. В злополучном доме она зарегистрирована с 1974-го.

Галина Ефимовна Овчинникова родом из села София в Лунинском районе (Большевьясский сельсовет). Ей 69 лет. В обрушившемся дома она жила с 1998 года.

В Магнитогорске тем временем продолжаются аварийно-спасательные работы. Сохраняется угроза дальнейшего обрушения части здания. Вывезено уже 37 самосвалов мусора общим объемом 370 кубометров.

«По данным на 7:00 с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 12 человек, из них 7 человек погибли (детей нет), 5 – спасены (в том числе 1 ребенок). Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Проводится работа по установлению местонахождения еще 37 человек», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

К разбору завалов привлечено почти полторы тысячи человек и более трехсот единиц техники.

Подъезд 10-этажного жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушился 31 декабря примерно в 6:00 по местному времени, предварительная причина ЧП - взрыв газа.