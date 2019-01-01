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Общество | В 2018 году в области покрыли асфальтом около 600 километров дорог

01.01.2019|16:34
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Почти 600 километров нового асфальтового покрытия появилось на пензенских автомагистралях в прошлом году - один из наиболее заметных результатов, которых в 2018-м добился областной минстрой.

«Этому способствовала подготовительная большая работа, организаторская работа. Председатель правительства был во главе нашего проектного офиса, губернатор ежемесячно, с выездом на место даже, контролировал ход работ», - отметил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Вообще вопросы безопасности дорожного движения были приоритетными. Уменьшилось количество мест концентрации ДТП - с 25 до 15.

«Мы сделали более 23 километров освещения 8 объектов, 17 пешеходных переходов, оборудованных в полном соответствие с ГОСТом. Причем мы полностью завершили оборудование пешеходных переходов на наших региональных дорогах, там, где рядом есть школы», - добавил Александр Гришаев.

Что же касается жилищного строительства, то по этим показателям в области произошел небольшой спад. Но тому были объективные причины.

«Рынок сейчас насыщен свободными квартирами, поэтому у подрядчиков отсутствуют оборотные средства. А банки как бы неохотно идут сейчас на выдачу кредитов тем организациям, которые занимаются строительством», - объяснил министр.

И тем не менее 63 тысячи квадратных метров жилья, сданного в эксплуатацию, считаются не самым плохим показателем.

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