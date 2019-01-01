01.01.2019 | 16:12

Новый, 2019 год пензенцы встречали на обновленной после реконструкции площади Ленина. На праздничную программу в центре города собрались сотни жителей региона и гости.

«Из Москвы мы с женой приехали к родственникам. Мы в восторге от города Пензы! Мы всегда сюда ездим на Новый год, и нам очень нравится это все. В Москве все как-то по-другому... Здесь все дружелюбные люди, елка красивая очень», - поделился мужчина.

В ночь с 31 декабря на 1 января отмечал юбилей и Дед Мороз. Елка 2019 года стала для него двадцатой.

«От души поздравляю вас с наступившим новым, 2019 годом. Пусть он принесет вам все самое лучшее, что есть на свете. Здоровья, счастья, успеха, удачи во всем! С Новым годом!» - провозгласил Дед Мороз.