Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|1 янв 2019|19:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Общество | Пензенцы встретили Новый год на обновленной площади Ленина

01.01.2019|16:12
Печать

Новый, 2019 год пензенцы встречали на обновленной после реконструкции площади Ленина. На праздничную программу в центре города собрались сотни жителей региона и гости.

«Из Москвы мы с женой приехали к родственникам. Мы в восторге от города Пензы! Мы всегда сюда ездим на Новый год, и нам очень нравится это все. В Москве все как-то по-другому... Здесь все дружелюбные люди, елка красивая очень», - поделился мужчина.

В ночь с 31 декабря на 1 января отмечал юбилей и Дед Мороз. Елка 2019 года стала для него двадцатой.

«От души поздравляю вас с наступившим новым, 2019 годом. Пусть он принесет вам все самое лучшее, что есть на свете. Здоровья, счастья, успеха, удачи во всем! С Новым годом!» - провозгласил Дед Мороз.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 