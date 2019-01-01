01.01.2019 | 17:24

Здоровый образ жизни - их удел. Новый год они встречали кто с соком, кто с чаем, так что молодых людей ничто не беспокоило. С утра пораньше в первый день наступившего 2019 года они взяли ноги в руки.

«Этот забег своего рода протест против гедонического образа жизни, развратного образа жизни, так как Новый год - это повод к чрезмерному употреблению алкоголя, чрезмерному употреблению пищи. Это протест против всего этого», - рассказал участник забега Николай Байкин.

Побежали участники «трезвого забега» с улицы Суворова. Впереди было примерно три километра, финиш - у подвесного моста через Суру.

После символической пробежки участники упали и отжались.