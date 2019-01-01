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Общество | Пензенцы устроили «трезвый забег» в первый день нового года

01.01.2019|17:24
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Здоровый образ жизни - их удел. Новый год они встречали кто с соком, кто с чаем, так что молодых людей ничто не беспокоило. С утра пораньше в первый день наступившего 2019 года они взяли ноги в руки.

«Этот забег своего рода протест против гедонического образа жизни, развратного образа жизни, так как Новый год - это повод к чрезмерному употреблению алкоголя, чрезмерному употреблению пищи. Это протест против всего этого», - рассказал участник забега Николай Байкин.

Побежали участники «трезвого забега» с улицы Суворова. Впереди было примерно три километра, финиш - у подвесного моста через Суру.

После символической пробежки участники упали и отжались.

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Гость|01.01.2019 18:41|

зачем орать, когда бежишь? бежишь для себя и беги

Гость|01.01.2019 18:42|

Впереди попы бежали?

Гость|01.01.2019 18:46|

странные какие то, дураки наверное...

Гость|01.01.2019 19:13|

я ваще ненавижу мишу шишкина и арена пузатяна

Имя: Гость
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