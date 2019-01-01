01.01.2019 | 11:42

В новогоднюю ночь в Пензе в праздничных мероприятиях, проходивших на 22 площадках, приняли участие около 10 700 человек. Происшествий во время народных гуляний не зафиксировано, сообщили в пресс-службе мэрии во вторник, 1 января.

Утром глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил, в каком состоянии находятся основные места массового пребывания людей. На площади Ленина уже работали специалисты МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» - убирали снег и мусор, которого на этот раз оказалось значительно меньше, чем обычно после празднования Нового года.

Виктор Кувайцев поручил коммунальщикам навести порядок на Фонтанной площади, Московской улице и в скверах.

«Мы подготовили большую программу – массу культурных и спортивных мероприятий. На протяжении всех праздничных дней необходимо следить за благоустройством зон отдыха, чтобы обеспечить комфортные условия жителям и гостям города», – пояснил он.

Поставил задачи мэр и сотрудникам МУП «Пензадормост»: почистить тротуары и спланировать обработку их, а также проезжей части противогололедными материалами.