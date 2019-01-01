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Общество | Массовые гулянья в новогоднюю ночь в Пензе прошли без ЧП

01.01.2019|11:42
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В новогоднюю ночь в Пензе в праздничных мероприятиях, проходивших на 22 площадках, приняли участие около 10 700 человек. Происшествий во время народных гуляний не зафиксировано, сообщили в пресс-службе мэрии во вторник, 1 января.

Утром глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил, в каком состоянии находятся основные места массового пребывания людей. На площади Ленина уже работали специалисты МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» - убирали снег и мусор, которого на этот раз оказалось значительно меньше, чем обычно после празднования Нового года.

Виктор Кувайцев поручил коммунальщикам навести порядок на Фонтанной площади, Московской улице и в скверах.

«Мы подготовили большую программу – массу культурных и спортивных мероприятий. На протяжении всех праздничных дней необходимо следить за благоустройством зон отдыха, чтобы обеспечить комфортные условия жителям и гостям города», – пояснил он.

Поставил задачи мэр и сотрудникам МУП «Пензадормост»: почистить тротуары и спланировать обработку их, а также проезжей части противогололедными материалами.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|01.01.2019 14:49|

про пожары в историческом центре города будут новости?

Гость|01.01.2019 15:17|

Будут.Сегодня,около 7-ми утра,горел жилой дом на перекрёстке Клинина-Свердлова.Пожар начался с чердака.Видел сам,на такси ехал на работу в Терновку.

Гость|01.01.2019 15:27|

Бомжи видать пировали в чердачном помещении..

Гость|01.01.2019 15:29|

Очевидно, кто-то захотел построить торговый центр в хорошем месте.

Гость|01.01.2019 15:31|

С Новым годом Иванов,тебе 5 лет добавили!!!

Гость|01.01.2019 15:55|

Парнишка 19 лет замёрз насмерть.друзья по пьяни бросили.это не чп?

Имя: Гость
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