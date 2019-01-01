01.01.2019 | 12:27

В последний день 2018 года, 31 декабря, министр образования Пензенской области Александр Воронков побывал в Спасском районе, где поздравил воспитанников и педагогов местного детского дома с праздником.

Новогодние каникулы в учреждении проведут 58 ребят. Министр вручил им сладкие подарки и торты.

Также Александр Воронков проверил места отдыха детей в Спасске и посетил колледж профессиональных технологий и бизнеса. В общежитии учебного заведения провели ремонт, заменили мебель.

«Замечаний по качеству ремонта не было. Руководитель ведомства поздравил коллектив колледжа с Новым годом и Рождеством», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.