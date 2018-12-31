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Общество | Жители улицы Бородина устроили праздник во дворе

31.12.2018|18:16
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Не во всех многоэтажках Пензы есть свои традиции, даже в старых, советской постройки. В новой - на Бородина, 27, они стали складываться, как только дом заселился полностью и было создано товарищество собственников жилья «Сапфир».

Уже пять лет подряд в канун Нового года члены ТСЖ во дворе ставят елку и начинают праздновать.

«Всегда возникают вопрос, откуда взять деньги на проведение такого мероприятия. Мы всегда пишем объявления и неравнодушных жителей приглашаем скинуться, кто сколько может. В этом году мы такой бюджет собрали в рамках общих сборов, что смогли организовать горячий чай для взрослых и угостить глинтвейном, это традиционный зарубежный напиток во время зимних холодов. И подарков очень много купили», - рассказала председатель ТСЖ «Сапфир» Зарина Рыбалкина.

На профессиональных артистов средств уже не хватило, но выпускники строительного университета решили попрактиковаться в новой роли и выручили всех.

«Дом должен быть дружным. Мы как ТСЖ организовали, сразу решили, что у нас обязательно должны быть праздники, может быть даже посвященные дому. Но уж Новый год - это вообще святое», - отметила член ТСЖ «Сапфир» Жанна Анисимова.

197 квартир в десятиэтажке. Не все знакомы друг с другом, но основные обитатели дружат, они становятся заводилами общедворовых акций, которые превращаются в традиции дома.

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Гость|31.12.2018 18:48|

Такие мероприятия надо согласовывать в администрации могут наказать!

Гость|31.12.2018 18:50|

Больше трех не собираться.

Гость|31.12.2018 19:45|

На профессиональных артистов средств уже не хватило

На забор вокруг дома у них хватило средств . Жанна начинай сносить его . не законно возведённый . Это самое лучшее что можем вам посоветовать на новый год . Да и та дама с тремя собачками из второго подезда вашего дома куда их водит выгуливать ? На територию другог дома ? Вот там и будет за своими псами говно собирать . Привет ей .

Имя: Гость
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