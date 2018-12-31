31.12.2018 | 18:16

Не во всех многоэтажках Пензы есть свои традиции, даже в старых, советской постройки. В новой - на Бородина, 27, они стали складываться, как только дом заселился полностью и было создано товарищество собственников жилья «Сапфир».

Уже пять лет подряд в канун Нового года члены ТСЖ во дворе ставят елку и начинают праздновать.

«Всегда возникают вопрос, откуда взять деньги на проведение такого мероприятия. Мы всегда пишем объявления и неравнодушных жителей приглашаем скинуться, кто сколько может. В этом году мы такой бюджет собрали в рамках общих сборов, что смогли организовать горячий чай для взрослых и угостить глинтвейном, это традиционный зарубежный напиток во время зимних холодов. И подарков очень много купили», - рассказала председатель ТСЖ «Сапфир» Зарина Рыбалкина.

На профессиональных артистов средств уже не хватило, но выпускники строительного университета решили попрактиковаться в новой роли и выручили всех.

«Дом должен быть дружным. Мы как ТСЖ организовали, сразу решили, что у нас обязательно должны быть праздники, может быть даже посвященные дому. Но уж Новый год - это вообще святое», - отметила член ТСЖ «Сапфир» Жанна Анисимова.

197 квартир в десятиэтажке. Не все знакомы друг с другом, но основные обитатели дружат, они становятся заводилами общедворовых акций, которые превращаются в традиции дома.