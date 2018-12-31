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Общество | Жители Пензы предпочли не отказываться от свинины в Новый год

31.12.2018|15:38
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Наплыва посетителей уже нет. Самые ответственные все купили. 31 декабря в магазины и на рынки спешат забывчивые и очень занятые.

Продавцы отмечают - на новогодний стол большинство пензенцев много лет приобретают одинаковый ассортимент продуктов, да и готовят примерно одно и то же.

«Самое главное - заливное, салат оливье», - отметил горожанин.

«Салат под шубой и тортик», - рассказал мальчик.

Оливье ставит на стол и стар и млад. По подсчетам Росстата, набор продуктов для этого салата в Пензе обойдется в 277 рублей 25 копеек. Это в классическом исполнении с колбасой.

Рахимжон Арипов - уроженец Узбекистана, и жена оттуда. Но новогоднюю ночь семья проведет так же, как и большинство россиян.

«Отмечаем. Так-то у нас это не считается праздником, ну а что ж, Новый год все равно как бы. И ради детей все сидят», - поделился он.

Многие пензенцы решили не отказываться от любимой свинины на столе, хотя грядет время Желтой Свиньи.

«В этом году запекаю поросенка маленького. Маленького потому, что это хозяйка этого года. Я думаю, что это предрассудки, что нельзя ее кушать. В этом году она хозяйка, и я думаю, что она должна быть царицей на столе», - высказала свое мнение продавец Светлана Фабричнова.

Значительного скачка цен на продукты перед 31 декабря горожане не заметили. Но деликатесы и экзотика далеко не всем по карману. Ананас стоит 300 рублей за штуку, манго - 500. Многие признаются, что экономят даже на закупках для новогоднего стола, надеются шиковать в следующем.

«Желаю всем здоровья - во-первых, счастья, ну и мира в нашей стране. Это главное», - пожелала женщина.

«Пусть новый год пройдет у всех лучше, чем они ожидают», - добавила другая горожанка.

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Гость|31.12.2018 18:46|

В Москве ананасы 99руб.за штуку!

Гость|31.12.2018 19:02|

Я офигел от цен на мясо 500-600 р за кг. Вот и приплыли.

Гость|31.12.2018 19:19|

Гость писал(a):

Я офигел от цен на мясо 500-600 р за кг. Вот и приплыли.
Макарошки и кефир на Новогодний стол - всем по карману пока. Мясо, ананасы и манго полагаются тем, кому статус позволяет.

Гость|31.12.2018 19:22|

Сейчас ходили в Караван. Народу полно. Свинья у нас очень грязное мясо и не вкусное., вот в Италии хрюшу желудями кормят. Там она вкусная.

Гость|31.12.2018 19:27|

Гость писал(a):

Я офигел от цен на мясо 500-600 р за кг. Вот и приплыли.

Нечего вообще есть. Здоровее будете.

Гость|31.12.2018 19:31|

Свиные язычки - 270 р/кг. Варить часа 2-3, потом ещё можно потушить с луком и морковкой. Курица в сырной корочке - филе грудки (150 р/кг) нарезать поперёк толщиной 1,5-2 см, посолить, каждый кусочек обмакнуть во взбитое яйцо, а потом в смесь муки, тертого сыра и перца, пожарить с двух сторон. Пюрешка, салатик, шампусик, мандаринки. 1000 руб. уложиться можно.

Гость|31.12.2018 19:49|

А копчёная колбаска, селёдка с лучком, грибочки соленые, холодец? Как же без них, без них новогодний стол одна пародия.

Гость|31.12.2018 20:08|

Чаю горячего с печенюшками и спать.Без песен рот тесен.

Гость|31.12.2018 20:09|

употребление в пищу свинины в сочетании с алкоголем, сокращает риск стать исламским террористом на 100%

Гость|31.12.2018 20:09|

Дауны с сайта...почему бы не кушать свинину? Как не заметили повышения цен? Типс одни дауны в стране, как в рашинских сми?

Гость|31.12.2018 20:18|

Куры и свинина пока самые доступные по цене продукты. Так что пока можно и на стол их забабахать в жареном виде.

Гость|31.12.2018 20:53|

Гость писал(a):

Куры и свинина пока самые доступные по цене продукты. Так что пока можно и на стол их забабахать в жареном виде.
Жареное вредно.

Гость|31.12.2018 20:53|

Ночью жареное мясо трескать?!

Гость|31.12.2018 20:54|

Гость писал(a):

А копчёная колбаска, селёдка с лучком, грибочки соленые, холодец? Как же без них, без них новогодний стол одна пародия.

Колбаска и холодец закупорит сосуды и инсульт будет.

Гость|31.12.2018 20:54|

Чайку с конфеткой выпьем, послушаем Президента, и спать.

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