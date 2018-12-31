31.12.2018 | 15:38

Наплыва посетителей уже нет. Самые ответственные все купили. 31 декабря в магазины и на рынки спешат забывчивые и очень занятые.

Продавцы отмечают - на новогодний стол большинство пензенцев много лет приобретают одинаковый ассортимент продуктов, да и готовят примерно одно и то же.

«Самое главное - заливное, салат оливье», - отметил горожанин.

«Салат под шубой и тортик», - рассказал мальчик.

Оливье ставит на стол и стар и млад. По подсчетам Росстата, набор продуктов для этого салата в Пензе обойдется в 277 рублей 25 копеек. Это в классическом исполнении с колбасой.

Рахимжон Арипов - уроженец Узбекистана, и жена оттуда. Но новогоднюю ночь семья проведет так же, как и большинство россиян.

«Отмечаем. Так-то у нас это не считается праздником, ну а что ж, Новый год все равно как бы. И ради детей все сидят», - поделился он.

Многие пензенцы решили не отказываться от любимой свинины на столе, хотя грядет время Желтой Свиньи.

«В этом году запекаю поросенка маленького. Маленького потому, что это хозяйка этого года. Я думаю, что это предрассудки, что нельзя ее кушать. В этом году она хозяйка, и я думаю, что она должна быть царицей на столе», - высказала свое мнение продавец Светлана Фабричнова.

Значительного скачка цен на продукты перед 31 декабря горожане не заметили. Но деликатесы и экзотика далеко не всем по карману. Ананас стоит 300 рублей за штуку, манго - 500. Многие признаются, что экономят даже на закупках для новогоднего стола, надеются шиковать в следующем.

«Желаю всем здоровья - во-первых, счастья, ну и мира в нашей стране. Это главное», - пожелала женщина.

«Пусть новый год пройдет у всех лучше, чем они ожидают», - добавила другая горожанка.