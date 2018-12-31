31.12.2018 | 17:35

«Снег набираю, воды у нас нет, четвертые сутки пошли», - рассказала жительница Складского переулка Елена Пискунова.

В поисках питьевой воды жители Привокзальной, Складского переулка. Кто-то уже вернулся с добычей, кому-то предстоит обойти несколько торговых точек - неизвестно, где остался такой важный товар.

«Мы живем без удобств, все удобства - холодная вода в доме, той мы тоже лишены. Приходится набирать снег, чтобы хоть что-то помыть - руки, умыться. Сами знаете, экология какая, а мы этим снегом моем детей, сами умываемся», - пожаловалась жительница Складского переулка Раиса Кормилицына.

«У нас водокачка не городская, у нас вода от железной дороги. Они нам предоставляют услуги по воде, мы им оплачиваем», - объяснила жительница Складского переулка Ирина Агапова.

Участок по водоснабжению находится за линией. По перрону бродят рабочие - они восстанавливают полотно в том месте, где прорвало трубы. Авария серьезная.

«Не могут перекопать сейчас все тут, поэтому бросили временно так», - отметил рабочий.

Над проблемой бьются не первый день, по временной схеме пустили питьевую в несколько домов. Но охватить все не получилось.

«Привокзальная, 2 и 4, на другую сторону привозили цистерну воды, потому что питьевую воду нам приходится покупать, достаточно дорогое удовольствие. В четверг нам администрация Железнодорожного района обещала, что в субботу дадут воду, мы дозванивались туда. Нам не дали воду», - рассказала жительница Складского переулка Юлия Ротанина.

Специалисты делают все возможное в неблагоприятных погодных условиях, чтобы питьевая вода попала в дома к людям хотя бы на Новый год.