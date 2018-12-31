31.12.2018 | 12:55

В понедельник, 31 декабря, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил провести дополнительные профилактические мероприятия.

Это связано с событиями в Магнитогорске, где при взрыве газа обрушился подъезд дома, погибли и получили травмы жители.

«Необходимо еще раз посетить семьи, которые стоят у нас на учете, провести беседу, рассказать о правилах безопасности, проверить условия проживания», - поставил задачу Виктор Кувайцев, обратив особое внимание на обходы частного сектора.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, этой работой займутся сотрудники районных администраций, городского управления по делам ГОЧС и другие ответственные лица.

10 июня этого года в Пензе взорвался газ в четырехэтажном доме № 27 на улице Крупской. При этом получил травмы сотрудник ОАО «Метан», который прибыл по вызову жителей, почувствовавших запах газа.

В здании были выбиты двери, стекла и частично рухнули перегородки в квартире № 28, где произошел взрыв. Потребовались существенные восстановительные работы, которые завершились в ноябре.