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Общество | В Пензе примут профилактические меры в связи со взрывом в Магнитогорске

31.12.2018|12:55
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В понедельник, 31 декабря, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил провести дополнительные профилактические мероприятия.

Это связано с событиями в Магнитогорске, где при взрыве газа обрушился подъезд дома, погибли и получили травмы жители.

«Необходимо еще раз посетить семьи, которые стоят у нас на учете, провести беседу, рассказать о правилах безопасности, проверить условия проживания», - поставил задачу Виктор Кувайцев, обратив особое внимание на обходы частного сектора.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, этой работой займутся сотрудники районных администраций, городского управления по делам ГОЧС и другие ответственные лица.

10 июня этого года в Пензе взорвался газ в четырехэтажном доме № 27 на улице Крупской. При этом получил травмы сотрудник ОАО «Метан», который прибыл по вызову жителей, почувствовавших запах газа.

В здании были выбиты двери, стекла и частично рухнули перегородки в квартире № 28, где произошел взрыв. Потребовались существенные восстановительные работы, которые завершились в ноябре.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|31.12.2018 13:35|

КТО СКАЗАЛ ЧТО ОТ ГАЗА ....??? ЭКСПЕРТ ТЫ НАШ ......ДУМАЙ ЧТО ГОВОРИШ...

Гость|31.12.2018 13:35|

Уговорите неблагополучные семьи не нажираться в праздники? Реально страшно жить в многоквартирниках с газом. Не ты, так тебя синяки отправят к праотцам.

Гость|31.12.2018 13:37|

лет 20 никто не проверял оборудование ни разу... и сейчас только за деньги, вот и результат-эти взрывы...

Гость|31.12.2018 13:43|

Оборудование и перепланировки. У нас жеж теперь и в хрущах делают ванну на кухне, чтоб купаться и в окошко глядеть. Колонки фиг знает где вешают.

Гость|31.12.2018 13:46|

Гость писал(a):

Гость|31.12.2018 13:35|

КТО СКАЗАЛ ЧТО ОТ ГАЗА ....??? ЭКСПЕРТ ТЫ НАШ ......ДУМАЙ ЧТО ГОВОРИШ...

Слышь,"грамотный",ты,когда-нибудь,видел,как в котельной взрывается котёл и какие,после взрыва,разрушения?

Помолчал бы,если ума не хватает!

Гость|31.12.2018 14:03|

Что было на первом этаже,если на видео показано не жилое помещение?

Гость|31.12.2018 14:08|

опять бьем по хвостам...

Гость|31.12.2018 14:10|

Коррумпированная система построеная за18 лет Солнцеликим даёт свои " плоды". Пожарные , газовики, менты все на взятках никаких проверок . Пожар в Кемерово, где среди погибших было много детей. И все путину сходит с рук. Ну как же, он со злом борется , с американцами, с хохлами , он Крым вернул в родную гавонь. Сколько ещё будет таких Магнитогорсков ? Главное что бы ни один чиновник своего кресла не лишился , своих не бросаем .

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