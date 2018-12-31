Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|31 дек 2018|14:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-15oC
-7oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Общество | Пензенский ребенок вместе с еще 29 детьми вернулся из Ирака в Россию

31.12.2018|13:34
Печать

В воскресенье, 30 декабря, в 21:30 в подмосковном аэропорту Жуковский совершил посадку спецрейс из Багдада. На его борту находились 30 детей (16 девочек и 14 мальчиков) в возрасте от 3 до 15 лет, среди которых один ребенок из Пензенской области.

Их сопровождала уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, сотрудники ее ведомства, а также спасатели, врачи и психологи.

Ранее о том, что дети вернутся на родину, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«30 декабря из Ирака в Россию будут доставлены дети. На одном из подмосковных аэродромов приземлится самолет с 30 мальчиками и девочками на борту. Три ребенка из Чечни, по одному - из Москвы и Пензы, а 24 - из Дагестана», - написал он.

По словам Рамзана Кадырова, действия по возвращению детей не приостанавливались ни на день, но о деталях не сообщалось, так как любой неосторожный шаг мог повредить делу.

«Этому рейсу предшествовала масштабная и кропотливая работа, проводимая всеми профильными ведомствами: МИД, МЧС, Министерством здравоохранения, Министерством просвещения Российской Федерации - с сентября 2017 года.

С августа 2018 года уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской Федерации совместно с МИД России началась подготовка документов, необходимых для возвращения из Ирака российских детей, матери которых находятся в тюрьме Багдада. По информации МИД России, речь идет о 115 детях в возрасте до 10 лет, а также 8 несовершеннолетних в возрасте от 11 до 17 лет. Родственники этих детей проживают в шестнадцати субъектах Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой.

В декабре 2017 года прошла информация о том, что среди россиянок с детьми, помещенных в женскую тюрьму Багдада, есть жительницы Пензенской области.

Источник — фото: deti.gov.ru
0
0
0
0
 
Гость|31.12.2018 13:49|

Один вопрос, а что они там делали и как туда попали ?

Гость|31.12.2018 13:59|

Курицы в тюрьме,а детям нужно помогать.

Гость|31.12.2018 14:09|

помогайте русским а не чуркам

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 