31.12.2018 | 13:34

В воскресенье, 30 декабря, в 21:30 в подмосковном аэропорту Жуковский совершил посадку спецрейс из Багдада. На его борту находились 30 детей (16 девочек и 14 мальчиков) в возрасте от 3 до 15 лет, среди которых один ребенок из Пензенской области.

Их сопровождала уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, сотрудники ее ведомства, а также спасатели, врачи и психологи.

Ранее о том, что дети вернутся на родину, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«30 декабря из Ирака в Россию будут доставлены дети. На одном из подмосковных аэродромов приземлится самолет с 30 мальчиками и девочками на борту. Три ребенка из Чечни, по одному - из Москвы и Пензы, а 24 - из Дагестана», - написал он.

По словам Рамзана Кадырова, действия по возвращению детей не приостанавливались ни на день, но о деталях не сообщалось, так как любой неосторожный шаг мог повредить делу.

«Этому рейсу предшествовала масштабная и кропотливая работа, проводимая всеми профильными ведомствами: МИД, МЧС, Министерством здравоохранения, Министерством просвещения Российской Федерации - с сентября 2017 года.

С августа 2018 года уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской Федерации совместно с МИД России началась подготовка документов, необходимых для возвращения из Ирака российских детей, матери которых находятся в тюрьме Багдада. По информации МИД России, речь идет о 115 детях в возрасте до 10 лет, а также 8 несовершеннолетних в возрасте от 11 до 17 лет. Родственники этих детей проживают в шестнадцати субъектах Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой.

В декабре 2017 года прошла информация о том, что среди россиянок с детьми, помещенных в женскую тюрьму Багдада, есть жительницы Пензенской области.