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Общество | Мэр Пензы поздравил горожан с Новым годом и Рождеством

31.12.2018|12:21
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В понедельник, 31 декабря, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев направил горожанам поздравление с Новым годом и Рождеством.

«Подводя итоги уходящего года, я хочу сказать вам спасибо: с каждым годом Пенза все больше преображается, становится современнее и удобнее, в ее развитии участвует все больше жителей.

И 2018-й запомнится прежде всего результатами нашего общего труда - вместе нам удалось значительно продвинуться вперед и сделать городскую среду более комфортной и современной.

Мы активно занимались ремонтом дорог, благоустройством дворов и знаковых территорий.

Вы много и честно трудились, и я благодарен каждому - за доверие, конструктивные идеи и, главное, за помощь при их воплощении в жизнь.

Дорогие друзья! В 2019 году Пензу ждут новые планы и яркие события. Мы начинаем его с новогодних и рождественских праздников. Так пусть вместе с ароматом мандаринов и шоколада в каждый дом войдут атмосфера чуда, счастье и любовь!

Желаю вам доброго здоровья, душевной гармонии, поддержки друзей и близких, семейного благополучия! С праздником!» - говорится в обращении градоначальника.

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