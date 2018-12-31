31.12.2018 | 15:24

Новый год - сказочный праздник. Это время чудес и радостных ожиданий, время обнять своих близких и сказать, как сильно мы их любим.

Дорогие друзья, жители Пензенской области и нашего любимого Города Спутника! От всей души поздравляем с этим праздником!

Каждый год мы создаем в Спутнике новогоднее, праздничное настроение! Приходите к нам на набережную, участвуйте в праздниках, гуляйте по новогодним улицам Спутника и улыбайтесь!

2018-й принес с собой много событий. Искренне надеемся, что счастливых моментов в этом году было немало. Мы точно знаем, что были минуты для счастья, были правильно принятые решения и были поводы для гордости. Мы знаем, потому что в новогоднюю ночь сами загадываем это желание для вас.