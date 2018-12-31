Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|31 дек 2018|14:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-15oC
-7oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Общество | Губернатор поздравил своих подписчиков в Instagram с Новым годом

31.12.2018|09:58
Печать

В воскресенье, 30 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил своих подписчиков в Instagram с наступающим Новым годом и пожелал им всех благ.

«Дорогие мои земляки, подписчики моего «Инстаграмма»! Совсем немного времени осталось до Нового года, до новогоднего праздника. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом, искренне благодарю за совместную работу, за то, что вы задаете мне вопросы, за то, что мы общаемся и вместе стараемся сделать жизнь Пензенской области лучше.

Я благодарю вас, поздравляю с наступающим Новым годом. Искренне желаю вам, вашим родным и близким, вашим друзьям счастья, здоровья, любви, благополучия, хорошего новогоднего настроения, и чтобы новогодние праздники у вас прошли отлично!

Будьте счастливы! Спасибо вам! С новым, 2019 годом!» - говорится в поздравлении Ивана Белозерцева.

В свою очередь жители области, подписанные на страницу губернатора, ответили поздравлениями в его адрес.

«Иван Александрович, очень круто!!! С наступающими праздниками!!!», «Иван Александрович! Спасибо за поздравление, Вам тоже всего самого лучшего, здоровья и энергии всем родным, хорошей работы и хорошего отдыха!!», «Огромное спасибо, Иван Александрович! Чувствуется поздравили от души, и Вас и Вашу семью поздравляем с наступающим Новым годом, здоровья и удачи, успехов и везения в новом году», - пишут пензенцы.

Жители Сурского края желают Ивану Белозерцеву успехов в работе, здоровья ему и его семье и также поздравляют с наступающим Новым годом.

Ранее губернатор рассказал в Instagram, что по традиции отметит Новый год дома, и поделился воспоминаниями о том, как родители купили черно-белый телевизор, казавшийся в ту эпоху чудом.

На большой пресс-конференции 26 декабря 2017 года губернатор, отвечая на вопросы личного характера, также признавался, что отмечать Новый год будет с семьей.

Источник — www.instagram.com/ivan_belozercev_penza/
0
0
0
0
 
Гость|31.12.2018 10:39|

И им не хворать!

Гость|31.12.2018 11:06|

а вконтакте и одноклассниках поздравит? а так это дискриминация по социальным сетям

Гость|31.12.2018 11:40|

А где на фоне наш замечательный флаг пензенской области?

Гость|31.12.2018 13:29|

Гость писал(a):

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ
рядом с губернатором?

Гость|31.12.2018 13:53|

Одно и тоже каждый год. Не интересно. По креативный надо губернатору быть.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 