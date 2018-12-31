31.12.2018 | 09:58

В воскресенье, 30 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил своих подписчиков в Instagram с наступающим Новым годом и пожелал им всех благ.

«Дорогие мои земляки, подписчики моего «Инстаграмма»! Совсем немного времени осталось до Нового года, до новогоднего праздника. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом, искренне благодарю за совместную работу, за то, что вы задаете мне вопросы, за то, что мы общаемся и вместе стараемся сделать жизнь Пензенской области лучше.

Я благодарю вас, поздравляю с наступающим Новым годом. Искренне желаю вам, вашим родным и близким, вашим друзьям счастья, здоровья, любви, благополучия, хорошего новогоднего настроения, и чтобы новогодние праздники у вас прошли отлично!

Будьте счастливы! Спасибо вам! С новым, 2019 годом!» - говорится в поздравлении Ивана Белозерцева.

В свою очередь жители области, подписанные на страницу губернатора, ответили поздравлениями в его адрес.

«Иван Александрович, очень круто!!! С наступающими праздниками!!!», «Иван Александрович! Спасибо за поздравление, Вам тоже всего самого лучшего, здоровья и энергии всем родным, хорошей работы и хорошего отдыха!!», «Огромное спасибо, Иван Александрович! Чувствуется поздравили от души, и Вас и Вашу семью поздравляем с наступающим Новым годом, здоровья и удачи, успехов и везения в новом году», - пишут пензенцы.

Жители Сурского края желают Ивану Белозерцеву успехов в работе, здоровья ему и его семье и также поздравляют с наступающим Новым годом.

Ранее губернатор рассказал в Instagram, что по традиции отметит Новый год дома, и поделился воспоминаниями о том, как родители купили черно-белый телевизор, казавшийся в ту эпоху чудом.

На большой пресс-конференции 26 декабря 2017 года губернатор, отвечая на вопросы личного характера, также признавался, что отмечать Новый год будет с семьей.