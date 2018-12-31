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Общество | Глава и мэр Пензы проверили готовность города к празднику

31.12.2018|16:33
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«Красивый город, красивая елка. Наконец-то ее перетащили с фонтана на площадь Ленина, на ее традиционное место. И очень рад, что впервые здесь залили каток», - поделился житель Пензы Андрей Москвитин.

Братья Москвитины выступили в роли экспертов. Так получилось, что когда они решили покататься на Фонтанной площади, туда пришли глава города и мэр.

Градоначальники захотели лично проверить, все ли готово к встрече Нового года.

«Мы стараемся сделать все, чтобы праздник был у всех горожан. А этого можно достигнуть только путем того, что сейчас вот проверим, есть ли где-то какие-то шероховатости. В общем и целом проделана огромная работа, город украшен. Город сияет - и это всем заметно», - отметил глава города Пензы Николай Тактаров.

Затем градоначальники отправились на площадь Ленина, где пройдут основные праздничные гулянья. Снег и наледь убирают пластмассовыми лопатами, чтобы не повредить новую плитку.

«Еще раз хотели бы выразить благодарность всем, кто принимал участие в подготовке города к празднику, подготовке мест с массовым пребыванием. Ну и конечно, надо сказать спасибо нашим жителям, которые готовились к этому празднику, много очень сделали, много работали», - поблагодарил горожан глава администрации Пензы Виктор Кувайцев. Мэр пожелал всем хорошего новогоднего настроения.

А чтобы его ничто не омрачило, в городе приняты дополнительные меры безопасности.

Встреча Нового года на площади Ленина начнется в 23:00. Поздравления Президента России и бой курантов в этом году можно будет услышать и у фонтана.

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Гость|31.12.2018 19:59|

Давайте дружно загадаем желание,что бы этих рож во власти больше не было!!!И около власти тоже.

Гость|31.12.2018 20:34|

Гость писал(a):

Давайте дружно загадаем желание,что бы этих рож во власти больше не было!!!И около власти тоже.
+650000

Имя: Гость
Комментарий:

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