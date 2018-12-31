Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|31 дек 2018|21:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-17oC
-15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-18oC
-8oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Общество | Для юных танцоров в Пензе провели «Елку в кроссовках»

31.12.2018|18:43
Печать

Обычно вокруг наряженной елки водят хороводы, но в этом случае все было иначе. Стереотипы сломали юные танцоры.

На «Елке в кроссовках» самые юные воспитанники спортивно-танцевального клуба «Грааль» продемонстрировали свои достижения.

«Показательное выступление для родителей в первую очередь и наши баттлы. Что такое баттлы? Это соревнование между детьми, такое мини-соревнование для детей, которые занимаются от месяца до полугода», - рассказала руководитель спортивно-танцевального клуба «Грааль» Валерия Коваленко.

Лучшим танцорам в возрасте от 4 до 12 лет вручили грамоты.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 