31.12.2018 | 18:43

Обычно вокруг наряженной елки водят хороводы, но в этом случае все было иначе. Стереотипы сломали юные танцоры.

На «Елке в кроссовках» самые юные воспитанники спортивно-танцевального клуба «Грааль» продемонстрировали свои достижения.

«Показательное выступление для родителей в первую очередь и наши баттлы. Что такое баттлы? Это соревнование между детьми, такое мини-соревнование для детей, которые занимаются от месяца до полугода», - рассказала руководитель спортивно-танцевального клуба «Грааль» Валерия Коваленко.

Лучшим танцорам в возрасте от 4 до 12 лет вручили грамоты.