30.12.2018 | 12:56

Лучшие сотрудники администрации Пензы получили почетные грамоты и благодарности от главы города Николая Тактарова и мэра Виктора Кувайцева. Торжественное мероприятие состоялось в субботу, 29 декабря.

«Мы отремонтировали почти 100 километров дорог, благоустроили дворы, преобразили центральную площадь, весь год обеспечивали чистоту и порядок городских территорий, искали новые источники дохода городского бюджета, работали с бизнесом и инвесторами. Большое внимание уделяли поддержке материнства и реализации демографической политики, заботились о нуждающихся гражданах. Немало сделано в сфере образования, спорта и культуры», – перечислил заслуги коллег Виктор Кувайцев.

По его мнению, этого удалось добиться благодаря знаниям, опыту и терпению сотрудников администрации.

«Вы стоите на страже комфорта и благоустроенности областного центра. И за это вам огромное спасибо», - добавил Николай Тактаров.

Затем началось награждение. В мэрии уточнили, что заместитель главы администрации города Юрий Ильин получил медаль «За созидание во благо Пензы» за реализацию проектов по повышению качества жизни в Пензе, обеспечение устойчивого развития города, а также высокие профессиональные достижения.

«Завершилась торжественная часть выступлением лучших творческих коллективов областного центра», - сообщили в пресс-службе городской думы.