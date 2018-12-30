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Общество | Юрию Ильину вручили медаль «За созидание во благо Пензы»

30.12.2018|12:56
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Лучшие сотрудники администрации Пензы получили почетные грамоты и благодарности от главы города Николая Тактарова и мэра Виктора Кувайцева. Торжественное мероприятие состоялось в субботу, 29 декабря.

«Мы отремонтировали почти 100 километров дорог, благоустроили дворы, преобразили центральную площадь, весь год обеспечивали чистоту и порядок городских территорий, искали новые источники дохода городского бюджета, работали с бизнесом и инвесторами. Большое внимание уделяли поддержке материнства и реализации демографической политики, заботились о нуждающихся гражданах. Немало сделано в сфере образования, спорта и культуры», – перечислил заслуги коллег Виктор Кувайцев.

По его мнению, этого удалось добиться благодаря знаниям, опыту и терпению сотрудников администрации.

«Вы стоите на страже комфорта и благоустроенности областного центра. И за это вам огромное спасибо», - добавил Николай Тактаров.

Затем началось награждение. В мэрии уточнили, что заместитель главы администрации города Юрий Ильин получил медаль «За созидание во благо Пензы» за реализацию проектов по повышению качества жизни в Пензе, обеспечение устойчивого развития города, а также высокие профессиональные достижения.

«Завершилась торжественная часть выступлением лучших творческих коллективов областного центра», - сообщили в пресс-службе городской думы.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|30.12.2018 13:18|

На фига мне братцы орден? Я согласен на медаль!

Гость|30.12.2018 13:22|

Позорники!

Гость|30.12.2018 13:23|

Шапито.....

Гость|30.12.2018 13:23|

Юрок заслужил!!! Молодец!

Гость|30.12.2018 13:24|

Цирк уехал а клоуны остались

Гость|30.12.2018 13:25|

Время поручика пришло. 10 дней как девочка с пляжа будет фоткаться на пензаинформ. Все хана городу!

Гость|30.12.2018 13:28|

Медалями бросаться негоже, чай не шпильки, коль заслужил, носи..

Гость|30.12.2018 13:29|

Губернатор когда вы покончите с этим ? Эти бездыри в вашей области .

Гость|30.12.2018 13:30|

Вы Юрка не трожьте.Он нормальный мужик.

Гость|30.12.2018 13:33|

Только недавно был первым на вылет, бац! чуть ли не герой труда. Мэру пора определиться, кого он всё же выгонит в ближайшее время.

Гость|30.12.2018 13:41|

А вот воды залить хоккейные площадки для детей не нашлось...

Гость|30.12.2018 13:53|

Если такое дело, значит как-то зависим губер от Юрка.

Гость|30.12.2018 13:56|

По мотивам австрийских сказок.

Гость|30.12.2018 14:04|

Пазорник!!!!

Гость|30.12.2018 14:04|

Молодец Ильин! Как взглянешь на городские дороги - везде меньше 5 сантиметров снега. Тротуары все почищены, снег весь вывезен Пацан обещал-пацан сделал!

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Имя: Гость
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