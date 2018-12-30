30.12.2018 | 10:17

В селе Решетино Пачелмского района построят Дом культуры на 150 посадочных мест. За последние 30-40 лет подобного в Пензенской области не происходило.

Источником средств - а их понадобится 40 162 000 рублей - станет благотворительная помощь.

Строительная площадка уже обустроена: поставлено ограждение, подключены временные коммуникации. Сейчас монтируется фундамент.

26 декабря был заложен первый камень нового Дома культуры. Участие в церемонии приняли гости и жители села, заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов, глава администрации Пачелмского района Валерий Еськин.

«По окончании церемонии гости посетили Дом культуры Пачелмского района, где состоялось подведение итогов реализации проекта «Культура малой родины» в 2018 году на территории района. В рамках проекта в районном Доме культуры было приобретено звуковое и световое оборудование, музыкальные инструменты, генераторы спецэффектов и оргтехника на сумму около 2 млн рублей», - сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.