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Общество | В Пензенской области впервые за 30 лет построят Дом культуры

30.12.2018|10:17
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В селе Решетино Пачелмского района построят Дом культуры на 150 посадочных мест. За последние 30-40 лет подобного в Пензенской области не происходило.

Источником средств - а их понадобится 40 162 000 рублей - станет благотворительная помощь.

Строительная площадка уже обустроена: поставлено ограждение, подключены временные коммуникации. Сейчас монтируется фундамент.

26 декабря был заложен первый камень нового Дома культуры. Участие в церемонии приняли гости и жители села, заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов, глава администрации Пачелмского района Валерий Еськин.

«По окончании церемонии гости посетили Дом культуры Пачелмского района, где состоялось подведение итогов реализации проекта «Культура малой родины» в 2018 году на территории района. В рамках проекта в районном Доме культуры было приобретено звуковое и световое оборудование, музыкальные инструменты, генераторы спецэффектов и оргтехника на сумму около 2 млн рублей», - сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

Источник — фото minkult.pnzreg.ru
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Гость|30.12.2018 11:04|

Он там никому ненужен ! Деньги на ветер.

Гость|30.12.2018 12:07|

на 150 посадочных мест - турьма будет?

Гость|30.12.2018 12:24|

А церковь? Есть ли в этом населенном пункте храм в шаговой доступности? Если есть, то достаточно ли его для прихожан? Может быть, как справедливо замечено выше, правильнее пустить деньги не на ветер, а на богоугодное дело?

Гость|30.12.2018 12:55|

Гость писал(a):

А церковь?
Там татары живут.

Гость|30.12.2018 13:48|

30 лет жулики и воры грабили область, ни одного Дома культуры не построили.

Гость|30.12.2018 15:39|

Благодаря С.Е.Папшева решетинцы остались без Д К...Но Бог не Микишка, у него своя книжка...Здравый ум восторжествовал..Завистникам остаётся только завидовать!!!

Гость|30.12.2018 17:50|

был там дом для культурных людей...да растащили по подворьям....с позволения власти!

Имя: Гость
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