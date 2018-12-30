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Общество | В Пензе залили 26 хоккейных площадок из обещанных 30

30.12.2018|15:06
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В воскресенье, 30 декабря, в Пензе залили лед еще на двух хоккейных площадках - на улице Карпинского, 35, и Ладожской, 164. Их откроют, когда полностью завершат процесс создания катков.

Сейчас на территории города действуют 26 катков на хоккейных площадках и еще три - на Фонтанной площади, стадионе «Локомотив» и у аграрного университета, сообщили в пресс-службе мэрии. На площади, а также у площадок в Заре и на Ворошилова работает прокат коньков.

11 декабря на совещании в администрации говорили о том, что в этом сезоне кататься можно будет на льду 30 хоккейных площадок, залить их собирались до Нового года.

Всего в областном центре 42 такие площадки; те 12, где не планировали создавать катки, предлагают использовать для подвижных игр на снегу.

Для первого слоя льда в недавно построенной хоккейной коробке на Пограничной улице в Пензе использовали жидкость из выгребной ямы - местные жители видели это своими глазами. Морозом нечистоты прихватило быстро. Прозрачного льда не получилось.

«Хотели мяч погонять, в футбол поиграть. Мы пришли, ворот не было, было все коричневое, лужи были, запах такой стоял - невозможная вонь», - рассказали живущие неподалеку мальчишки.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|30.12.2018 15:30|

А скока из них говном? Или только на Пограничной?

ссылка на PenzaInform.ru

Гость|30.12.2018 17:11|

на гпз ни одного катка

Гость|30.12.2018 19:24|

Верните каток КАрпинского 5 разворошили всё фонари срезали,забор разломали и уехали -молодцы !!!

Гость|30.12.2018 19:48|

ВЕРНИТЕ КАТОК НА УЛИЦЕ Уцкого, около дома 16. За ночь все разобрали и увезл

И. Уважаемые чиновники из городской администрации, почему в нашем городе НЕ ЛЮБЯТ ДЕТЕЙ. Дети могли кататься на коньках около дома, ведь ни все могут себе позволить ходить на платные катки, а около дома очень всем удобно было играть в хоккей и просто кататься.

Имя: Гость
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