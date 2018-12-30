30.12.2018 | 13:39

В 2018 году в Пензенской области антиретровирусную терапию получали 2 334 человека. Прервали ее 101 житель региона, в том числе 81 - по причине смерти. Такие данные обнародовало управление Роспотребнадзора в воскресенье, 30 декабря.

Всего за 11 месяцев года скончались 145 инфицированных, непосредственно из-за заболевания - 70 человек.

«Из 68 ВИЧ-инфицированных беременных женщин, завершивших беременность родами и родивших в течение текущего года 66 живых детей, 62 получали трехэтапную химиопрофилактику, новорожденные получали все», - добавили в Роспотребнадзоре.

На 1 ноября 2018 года в Пензенской области было 3 736 ВИЧ-инфицированных. Самый высокий уровень заболеваемости регистрируется в Тамалинском районе, за ним идут Сердобский, Пачелмский, Пензенский и Кузнецк. Основным путем заражения остается половой.