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Общество | В 2018 году в Пензенской области умерли 145 ВИЧ-инфицированных

30.12.2018|13:39
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В 2018 году в Пензенской области антиретровирусную терапию получали 2 334 человека. Прервали ее 101 житель региона, в том числе 81 - по причине смерти. Такие данные обнародовало управление Роспотребнадзора в воскресенье, 30 декабря.

Всего за 11 месяцев года скончались 145 инфицированных, непосредственно из-за заболевания - 70 человек.

«Из 68 ВИЧ-инфицированных беременных женщин, завершивших беременность родами и родивших в течение текущего года 66 живых детей, 62 получали трехэтапную химиопрофилактику, новорожденные получали все», - добавили в Роспотребнадзоре.

На 1 ноября 2018 года в Пензенской области было 3 736 ВИЧ-инфицированных. Самый высокий уровень заболеваемости регистрируется в Тамалинском районе, за ним идут Сердобский, Пачелмский, Пензенский и Кузнецк. Основным путем заражения остается половой.

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Гость|30.12.2018 14:00|

Половой это от пола, когда без тапочек ходишь.

Гость|30.12.2018 14:51|

зато по ящику все хорошо и это только начало.

Гость|30.12.2018 15:31|

Начало конца...

Гость|30.12.2018 16:23|

не спите с кем попало

Гость|30.12.2018 16:46|

Не делайте ТАТУ.

Имя: Гость
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