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Общество | Назван район Пензенской области, где чаще всего ставят диагноз «ВИЧ»

30.12.2018|11:35
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В Пензенской области уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией за 11 месяцев 2018 года остался на уровне 2017-го (30,7 на 100 тысяч населения и 30,6 соответственно).

Чаще всего этот диагноз ставили в Тамалинском районе, где показатель заболеваемости более чем в две раза превышает средний по области, а также в Сердобском, Пачелмском, Пензенском районах и Кузнецке.

В Пензе отмечается снижение числа вновь инфицированных на 12,4%.

Из числа выявленных ВИЧ-инфицированных в одном случае это ребенок в возрасте до 14 лет, еще в одном - подросток.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, основным путем заражения остается половой, при этом за 11 месяцев 2018 года доля получивших инфекцию именно таким образом выросла до 67,3%. Зафиксирован один случай заражения при нанесении татуировки.

«На 1 ноября 2018 года в Пензенской области зарегистрировано 3 736 ВИЧ-инфицированных. На диспансерном учете в лечебном отделе Центра профилактики и борьбы со СПИД состоит 3 161 человек», - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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Гость|30.12.2018 11:48|

Хорошее Новогоднее предупреждение! Если и бухой,то защищённый секс. С Новым годом братья и сестры!!!

Гость|30.12.2018 12:11|

penzainform.ru писал(a):

Чаще всего этот диагноз ставили в Тамалинском районе, где показатель заболеваемости более чем в две раза превышает средний по области, а также в Сердобском, Пачелмском, Пензенском районах и Кузнецке.

Ну да в Пензе как то типа все чисто. И токмо в деревнях таких как Кузнецк и Сердобск, а так же захолустья как Тамала и Пачелма то вообще зашкалило. Чего тогда говорить о деревнях где только бабки остались совсем все о СПИДелось?

Гость|30.12.2018 12:14|

penzainform.ru писал(a):

Чаще всего этот диагноз ставили в Тамалинском районе

Тамала-а-а вы чЁ там совсем инфицировались, пора карантин вводить, группа риска???

Гость|30.12.2018 12:23|

Тату и ВИЧ друзья, братья.

Гость|30.12.2018 12:25|

Да что же это такое!!!!! Ведь по закону что всё анонимно, не только пациент ,но должно быть и город район. Надо же опозорили на всё область. Сейчас от Тамалинцев будут шарахаться...... Случайно не почтовые работники.....

Гость|30.12.2018 12:28|

Что же тамалинцам дома сидеть и пить, и по пьяни свой орган руками веселить остаётся

Гость|30.12.2018 12:30|

Гость писал(a):

Да что же это такое!!!!! Ведь по закону что всё анонимно,

Чего тебе анонимно, анонимно выборы провели теперь вот получите. Анонимно это выгодно для спидоносов чтобы инфекцию разносить незаметно.

Гость|30.12.2018 12:31|

Гость писал(a):

Да что же это такое!!!!!

Тифозных раньше стригли чтобы их видно было.

Гость|30.12.2018 12:34|

Эт чеж я купил щенка,и у него ВИЧ?а брал в тамале.

Гость|30.12.2018 12:35|

Не спите с тамалинцами,они заразные

Гость|30.12.2018 12:37|

А спидоносцам,что отстричь надо?)))

Гость|30.12.2018 12:37|

Гость писал(a):

Не спите с тамалинцами,они заразные

В Тамале целомудрие, тут два попа окормляют.

Гость|30.12.2018 12:38|

И зашить всем тамалинским женщинам

Гость|30.12.2018 12:39|

Гость писал(a):

А спидоносцам,что отстричь надо?)))

Табличку на лоб, чтобы кое что одним отрезать другим зашивать надо.

Гость|30.12.2018 12:40|

Почему ток женщинам?А мужчинам оторвать вообще)))

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