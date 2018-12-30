30.12.2018 | 11:35

В Пензенской области уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией за 11 месяцев 2018 года остался на уровне 2017-го (30,7 на 100 тысяч населения и 30,6 соответственно).

Чаще всего этот диагноз ставили в Тамалинском районе, где показатель заболеваемости более чем в две раза превышает средний по области, а также в Сердобском, Пачелмском, Пензенском районах и Кузнецке.

В Пензе отмечается снижение числа вновь инфицированных на 12,4%.

Из числа выявленных ВИЧ-инфицированных в одном случае это ребенок в возрасте до 14 лет, еще в одном - подросток.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, основным путем заражения остается половой, при этом за 11 месяцев 2018 года доля получивших инфекцию именно таким образом выросла до 67,3%. Зафиксирован один случай заражения при нанесении татуировки.

«На 1 ноября 2018 года в Пензенской области зарегистрировано 3 736 ВИЧ-инфицированных. На диспансерном учете в лечебном отделе Центра профилактики и борьбы со СПИД состоит 3 161 человек», - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.