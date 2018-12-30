30.12.2018 | 12:05

В преддверии Нового года кузнецкие следователи навестили подопечных Пензенского дома ребенка и привезли им подарки. Здесь находятся дети-сироты и те, чьи родители оказались в тяжелой жизненной ситуации.

«В настоящее время в учреждении воспитываются 33 ребенка в возрасте от 1 месяца до 4 лет», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

Следователи пообщались с детьми, а затем вручили им сладости и игрушки. Они пожелали ребятам самого главного - здоровья и обрести семью.

В декабре к воспитанникам Нижнеломовского дома-интерната приходили в гости сотрудники областного суда, управления судебного департамента и общественники. Они привезли ребятам много подарков, в том числе сладости, развивающие игры.

Специалисты центра соцпомощи Ленинского района и городской библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина устроили праздник для ребят из многодетных семей и с ограниченными возможностями. Вместе со сказочными персонажами мальчики и девочки прокатились на волшебном новогоднем паровозе и приняли участие в веселых конкурсах и викторинах.