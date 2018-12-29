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Общество | В Пензе в новогодние праздники усилят меры безопасности

29.12.2018|15:27
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Никакой пиротехники на новогодних елках, салюты и фейерверки под запретом - такую задачу на предстоящие зимние праздники поставил перед руководителями силовых структур губернатор.

«Никаких взрывоопасных и пожароопасных веществ, потому что этим самым мы с вами, я считаю, минимизируем эти риски», - предположил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Строгий пропускной режим должен быть обеспечен в школах, детских садах, вузах, больницах, поликлиниках, - везде, где это необходимо.

«Во время каникул дети и подростки будут проводить много времени в социальных сетях - это правда жизни, и это властей касается. Задача такая поставлена: как можно больше нужно проводить спортивных, культурных, различных мероприятий, чтобы дети могли в рождественские праздники не у компьютера сидеть, а больше заниматься на свежем воздухе», - добавил Иван Белозерцев.

Все указания председателя Национального антитеррористического комитета о мерах по обеспечению безопасности в праздничный период выполнены.

«С 29 декабря текущего года по 9 января следующего года личный состав управления будет нести службу в режиме усиления», - сообщил руководитель оперативного штаба в Пензенской области Сергей Комаров.

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Гость|29.12.2018 20:47|

Мироныч - Клюёт? А?Где Я - Нет. Спим дальше. Пронесло и служба прошла.

Имя: Гость
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