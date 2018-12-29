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Общество | В области в 2019 году увеличится размер пособия по безработице

29.12.2018|17:13
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С 1 января 2019 года вступают в силу существенные изменения в пенсионном законодательстве. Главное, конечно, - повышение возраста, с которого граждане России будут уходить на заслуженный отдых: для женщин - 60 лет, для мужчин - 65.

Для тех, кто в ближайшие два года достигнет требуемого возраста, предусмотрены льготы.

«Если 60 или 55 лет исполняется в 2019 году, то в 55 с половиной и 60 с половиной человек может обратиться за назначением пенсии, а начиная с 2021 года уже увеличение будет: в 2021-м - на полтора года и так далее», - сообщила заместитель управляющего отделением ПФР по Пензенской области Любовь Евдокимова.

Таким образом, пенсионная реформа пройдет поэтапно - переходный период продлится 10 лет. Законом предусмотрены и дополнительные льготы, которых раньше не было. С 2019 года увеличится пособие по безработице.

«Если человек относится к предпенсионерам, максимальная сумма выплаты будет составлять 11 280 рублей», - добавила Любовь Евдокимова.

Работодатели теперь обязаны предоставлять пожилым сотрудникам два дня для прохождения диспансеризации с сохранением места и средней зарплаты. Что касается людей с большим трудовым стажем, то они смогут выйти на пенсию досрочно.

Для этого мужчинам нужно проработать 42 года, а женщинам - 37 лет. На сегодняшний день в Пензенской области такую возможность имеют 329 человек. Однако есть категории граждан, которых увеличение пенсионного возраста не касается.

«Это, во-первых, списочники, у нас таких много: список первый, список второй - ряд социальных категорий. Например, матери, имеющие пятерых детей, воспитавшие их до 8-летнего возраста, сегодня имеют право уйти на пенсию в 50 лет», - рассказала Любовь Евдокимова.

А женщины, у которых трое или четверо детей, получат право уйти на заслуженных отдых в 57 и 56 лет соответственно.

Не изменится пенсионный возраст и для ликвидаторов чрезвычайных ситуаций, военных инвалидов, инвалидов I группы по зрению и некоторых других категорий граждан.

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Гость|29.12.2018 19:33|

че за мужык усатай в красной кофте.

Гость|29.12.2018 19:38|

Будете вымирать поэтапно...

Имя: Гость
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