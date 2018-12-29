29.12.2018 | 16:02

В Нижнеломовском районе детскую школу искусств как юридическое лицо привлекли к административной ответственности за работу без лицензии.

В период с 1 по 25 октября сотрудники учреждения, не имея специального разрешения, вели образовательную деятельность в самой ДШИ и ее филиалах по адресам: улицы Островского, 9, и Маяковского, 17, Нижнего Ломова; Московская, 1, села Верхний Ломов; Молодежная, 12, села Большие Хутора; Школьная, 113а, села Кривошеевка.

«При наличии всех квалифицирующих признаков состава данное правонарушение не содержит существенной угрозы для личности, общества и государства.

Доказательств негативных последствий ввиду его совершения для кого-либо в деле об административном правонарушении не имеется, на момент рассмотрения дела указанные нарушения устранены», - сообщили в Нижнеломовском районном суде.

В итоге школе искусств назначили наказание в виде предупреждения. Постановление в силу не вступило.