29.12.2018 | 16:31

В Никольском районе страховая компания взыскала с виновника ДТП сумму, выплаченную владельцу пострадавшего автомобиля. Авария произошла 23 декабря. Водитель, которого впоследствии привлекли к ответственности, на тот момент был нетрезв.

Транспортное средство второго участника ДТП получило механические повреждения. Эксперт оценил стоимость восстановления машины в 175 тысяч 200 рублей.

Фирма, где была застрахована гражданская ответственность виновника аварии, компенсировала нанесенный ущерб, оплатила экспертизу и услуги по эвакуации автомобиля, а позже обратилась в суд с иском о возмещении расходов.

«По мнению суда, в связи с тем, что ДТП произошло по вине гражданина, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, у ООО имеются законные основания для обращения с регрессным требованием к лицу, причинившему вред», - сообщили в Никольском районном суде.

В итоге служители Фемиды встали на сторону страховщика и постановили взыскать с виновника аварии в общей сложности 178 тысяч 100 рублей.