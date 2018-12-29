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Общество | В Никольском районе с виновника ДТП взыскали 178 тысяч рублей

29.12.2018|16:31
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В Никольском районе страховая компания взыскала с виновника ДТП сумму, выплаченную владельцу пострадавшего автомобиля. Авария произошла 23 декабря. Водитель, которого впоследствии привлекли к ответственности, на тот момент был нетрезв.

Транспортное средство второго участника ДТП получило механические повреждения. Эксперт оценил стоимость восстановления машины в 175 тысяч 200 рублей.

Фирма, где была застрахована гражданская ответственность виновника аварии, компенсировала нанесенный ущерб, оплатила экспертизу и услуги по эвакуации автомобиля, а позже обратилась в суд с иском о возмещении расходов.

«По мнению суда, в связи с тем, что ДТП произошло по вине гражданина, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, у ООО имеются законные основания для обращения с регрессным требованием к лицу, причинившему вред», - сообщили в Никольском районном суде.

В итоге служители Фемиды встали на сторону страховщика и постановили взыскать с виновника аварии в общей сложности 178 тысяч 100 рублей.

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Гость|29.12.2018 17:23|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНО.НЕ БУДЕТ ПЬЯНЫМ ЗА РУЛЬ САДИТСЯ!

Имя: Гость
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