29.12.2018 | 17:25

Дорожной компании ООО «Стройинжиниринг», которая по контракту с администрацией Никольска занималась ремонтом дорог в городе, придется выплатить в качестве неустойки за просрочку исполнения обязательств более 1,4 млн рублей.

Такого размера сумма достигла после вмешательства прокуратуры. Она выросла в восемь раз после того, как было признано недействительным соглашение к муниципальному контракту, заключенное между подрядчиком и администрацией.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что в связи с просрочкой исполнения подрядчиком обязательств по контракту в период с 16.06.2017 по 21.09.2017 стороны 21.09.2017 заключили соглашение, которым определили размер подлежащих уплате санкций в сумме 180 000 рублей.

В то время как при расчете неустойки в соответствии с условиями муниципального контракта и положениями законодательства ее размер должен был составить более 1,4 млн рублей», - пояснила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Прокуратура области обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением о признании соглашения недействительным. Там это требование признали обоснованным. Оставил данное решение без изменения и самарский Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.