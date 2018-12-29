29.12.2018 | 16:48

Впервые в Пензе проходит региональный этап конкурса профессионального мастерства «Делай как я» среди представителей военно-патриотических клубов области.

По результатам заочного тура, в котором участники представляли свои портфолио и писали эссе, в финал вышли 16 детей и 10 педагогов дополнительного образования. Номинаций по аналогии со всероссийскими состязаниями три: «Преподаватели» и «Руководители объединений», а также «Курсанты».

Айгуль Дятняева уже несколько лет занимается к клубе «Вымпел-60» и мечтает стать военным. Говорит, что пора избавлять общество от некоторых стереотипов.

«На девушках как бы поставили крест: девушка ничего не может сделать, она должна сидеть дома. Когда ты ходишь в походы, участвуешь в конкурсах, на строевой отличаешься чем-то от мальчиков, то это тебя как-то превозносит», - отметила участница конкурса.

В финале конкурсантам предстоит продемонстрировать экспертам все свои навыки.

«Показать «визитную карточку», будет проходить тестирование на знание военной истории, истории своей страны, истории Пензенской области, а после этого все участники расходятся на блоки по своим категориям», - рассказал организатор конкурса Вячеслав Старшев.

Победители трех номинаций примут участие во всероссийском этапе конкурса «Делай как я». Он пройдет в феврале в Москве.