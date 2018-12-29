Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|30 дек 2018|08:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-16oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-18oC
-10oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Общество | В финал регионального этапа конкурса «Делай как я» вышли 26 человек

29.12.2018|16:48
Печать

Впервые в Пензе проходит региональный этап конкурса профессионального мастерства «Делай как я» среди представителей военно-патриотических клубов области.

По результатам заочного тура, в котором участники представляли свои портфолио и писали эссе, в финал вышли 16 детей и 10 педагогов дополнительного образования. Номинаций по аналогии со всероссийскими состязаниями три: «Преподаватели» и «Руководители объединений», а также «Курсанты».

Айгуль Дятняева уже несколько лет занимается к клубе «Вымпел-60» и мечтает стать военным. Говорит, что пора избавлять общество от некоторых стереотипов.

«На девушках как бы поставили крест: девушка ничего не может сделать, она должна сидеть дома. Когда ты ходишь в походы, участвуешь в конкурсах, на строевой отличаешься чем-то от мальчиков, то это тебя как-то превозносит», - отметила участница конкурса.

В финале конкурсантам предстоит продемонстрировать экспертам все свои навыки.

«Показать «визитную карточку», будет проходить тестирование на знание военной истории, истории своей страны, истории Пензенской области, а после этого все участники расходятся на блоки по своим категориям», - рассказал организатор конкурса Вячеслав Старшев.

Победители трех номинаций примут участие во всероссийском этапе конкурса «Делай как я». Он пройдет в феврале в Москве.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 