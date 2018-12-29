Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|30 дек 2018|08:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-16oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-18oC
-10oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Общество | Сурский гидроузел торжественно отметил свое 40-летие

29.12.2018|15:45
Печать

По случаю 40-летия Сурского гидроузла собрались вместе те, благодаря кому объект появился. Александр Ерошенко трудился инженером на грандиозной стройке.

Объем работы был настолько велик, что люди были заняты круглосуточно, справляясь с поставленными задачами. Возникли сложности технического характера - нужно было установить так называемую противофильтрационную завесу. И здесь свою помощь неожиданно предложили заокеанские коллеги.

«Там, между прочим, под плотиной, огромный слой мореного дуба: Сура была границей ледника. Американцы предложили построить плотину взамен того, чтобы под ней все убрать. Отказали. Они хотели все под плотиной убрать, про этот мореный дуб, очевидно, они уже знали», - рассказал ветеран труда Александр Ерошенко.

Перед торжественным мероприятием сделали общую фотографию на память. Директор Сурского гидроузла внимательно следил, чтобы все работники и ветераны уместились в кадре. А после памятного снимка присутствующих поздравил важный гость.

«Очень большой пройден путь, и слаженный коллектив за 40 лет не позволил ни одного серьезного сбоя при прохождении паводка. Все же река Сура этим водохранилищем становится зарегулированной», - отметил руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления Александр Баринов.

Отметили профессионализм коллектива Сурского гидроузла и на местном уровне. Его лучшим работникам вручили почетные грамоты и благодарности губернатора и Законодательного собрания Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 