29.12.2018 | 15:45

По случаю 40-летия Сурского гидроузла собрались вместе те, благодаря кому объект появился. Александр Ерошенко трудился инженером на грандиозной стройке.

Объем работы был настолько велик, что люди были заняты круглосуточно, справляясь с поставленными задачами. Возникли сложности технического характера - нужно было установить так называемую противофильтрационную завесу. И здесь свою помощь неожиданно предложили заокеанские коллеги.

«Там, между прочим, под плотиной, огромный слой мореного дуба: Сура была границей ледника. Американцы предложили построить плотину взамен того, чтобы под ней все убрать. Отказали. Они хотели все под плотиной убрать, про этот мореный дуб, очевидно, они уже знали», - рассказал ветеран труда Александр Ерошенко.

Перед торжественным мероприятием сделали общую фотографию на память. Директор Сурского гидроузла внимательно следил, чтобы все работники и ветераны уместились в кадре. А после памятного снимка присутствующих поздравил важный гость.

«Очень большой пройден путь, и слаженный коллектив за 40 лет не позволил ни одного серьезного сбоя при прохождении паводка. Все же река Сура этим водохранилищем становится зарегулированной», - отметил руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления Александр Баринов.

Отметили профессионализм коллектива Сурского гидроузла и на местном уровне. Его лучшим работникам вручили почетные грамоты и благодарности губернатора и Законодательного собрания Пензенской области.