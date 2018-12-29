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Общество | Синоптики рассказали, какая погода ждет пензенцев в новогоднюю ночь

29.12.2018|17:26
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Небесная канцелярия приготовила пензенцам приятный сюрприз - 2018 год завершится комфортной для декабря погодой.

Южный циклон, который принес на территорию Сурского края интенсивные осадки и метели, отступает на восток. Навстречу ему торопится антициклон с холодным арктическим воздухом.

«В последние дни уходящего года - 30 и 31 декабря - в ночные часы у нас еще будет умеренно-морозная погода, -12...-17, местами до 22 градусов мороза. В дневные часы ожидается -10...-15 градусов», - рассказала синоптик Пензенского гидрометеоцентра Наталья Храмцова.

По прогнозам пензенских метеорологов, новогодняя ночь будет с небольшим снегом. А вот в первый день 2019 года начнется незначительное потепление - до 6-11 градусов мороза. Сильные осадки в этот период не ожидаются.

«Хочу поздравить всех пензенцев с наступающим Новым годом, пожелать им здоровья, счастья, больших успехов и отличной погоды в доме и на улице», - добавила Наталья Храмцова.

2018-й пензенцы встречали практически без снега. Праздничные хороводы вокруг елки пришлось водить по чистому асфальту. Осадков не было долго, настоящие зимние сугробы появились в городе лишь в марте.

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Гость|29.12.2018 19:04|

Кииииииса!!!

Гость|29.12.2018 19:19|

Да вообще плевать, "подснежники" всё равно будут.

Гость|29.12.2018 19:25|

По субботам всегда прогноз погоды на неделю,но если нет Неворотовой,то и недельного прогноза нет.Летом месяц она в отпуске,сейчас болеет,а если завтра умрёт старенькая.Кроме неё одни дураки работают? Почему старушка монополизировала прогноз погоды на неделю? Это её личная частная компания?

Гость|29.12.2018 19:28|

Есть куча сайтов, которые дают точнейшие прогнозы погоды: rp5.ru, yr.no например

Гость|29.12.2018 19:34|

Дело не в сайтах,а в принципах работы канала.

Гость|29.12.2018 19:51|

У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать.

Гость|29.12.2018 20:52|

На каждом сайте своя погода, почему?

Гость|29.12.2018 20:56|

ну это как гороскопы))

Гость|29.12.2018 21:05|

А что за странное кладбище за забором на фотке?

Гость|29.12.2018 21:16|

А что за странный город на последней фотке? В Пензе вроде снег уже выпал?

Гость|30.12.2018 03:21|

Всегда были пензяки-а теперь пензенцы??? Смешно! Сама там родилась и жила-но так не называл никто там людей ?!

Гость|30.12.2018 06:28|

Что за странный синоптик..? X-Files theme

Гость|30.12.2018 06:41|

Гость писал(a):

На каждом сайте своя погода, почему?
Потому что компьютеры, высчитывающие прогноз, обрабатывают разную статистику

Имя: Гость
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