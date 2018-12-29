29.12.2018 | 17:26

Небесная канцелярия приготовила пензенцам приятный сюрприз - 2018 год завершится комфортной для декабря погодой.

Южный циклон, который принес на территорию Сурского края интенсивные осадки и метели, отступает на восток. Навстречу ему торопится антициклон с холодным арктическим воздухом.

«В последние дни уходящего года - 30 и 31 декабря - в ночные часы у нас еще будет умеренно-морозная погода, -12...-17, местами до 22 градусов мороза. В дневные часы ожидается -10...-15 градусов», - рассказала синоптик Пензенского гидрометеоцентра Наталья Храмцова.

По прогнозам пензенских метеорологов, новогодняя ночь будет с небольшим снегом. А вот в первый день 2019 года начнется незначительное потепление - до 6-11 градусов мороза. Сильные осадки в этот период не ожидаются.

«Хочу поздравить всех пензенцев с наступающим Новым годом, пожелать им здоровья, счастья, больших успехов и отличной погоды в доме и на улице», - добавила Наталья Храмцова.

2018-й пензенцы встречали практически без снега. Праздничные хороводы вокруг елки пришлось водить по чистому асфальту. Осадков не было долго, настоящие зимние сугробы появились в городе лишь в марте.