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Общество | По решению суда пачелмские школы будут охранять профессионалы

29.12.2018|16:53
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С 1 сентября 2019 года в Пачелмском районе охранять детсады, школы и учреждения дополнительного образования будут не технические работники, а специалисты фирм с лицензией, выданной органами внутренних дел.

Сейчас, по мнению районного прокурора, в организациях нарушается закон о противодействии терроризму.

«Это отрицательно сказывается на безопасности лиц, пребывающих в образовательном учреждении, не позволяет обеспечить постоянный контроль, предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций», - сообщили в пресс-службе Пачелмского райсуда.

Кроме того, отсутствие профессиональных охранников нарушает права, свободы и интересы учащихся, так как может привести к противоправным действиям в отношении несовершеннолетних, которые в силу своего возраста не могут себя защитить.

«Суд вынес решения, в соответствии с которыми возложил на указанные детские учреждения обязанность организовать охрану силами организаций, специально учреждаемых для их выполнения и имеющими лицензию, в срок до 1 сентября 2019 года», - добавили в пресс-службе.

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Гость|29.12.2018 18:19|

От кого охраняется? Школы уже на тюрьмы похожи. Дети туда идти не хотят и боятся.

Гость|29.12.2018 19:26|

какие-такие профессионалы? эх, сынок, не ты выбираешь профессию, а она тебя

Гость|29.12.2018 19:28|

penzainform.ru писал(a):

отсутствие профессиональных охранников нарушает права, свободы и интересы учащихся
вот это текст, дедушка Ленин всплакнул в мавзолее

Гость|29.12.2018 19:39|

Кто будет оплачивать охрану?

Гость|29.12.2018 19:41|

наивный вопрос

Гость|29.12.2018 19:49|

Гость писал(a):

Дети туда идти не хотят и боятся.
ваши дети не учились в 90-х, с детдомовцами, уличным отребьем, где кинуть дротиком в попу учителю считалось веселухой

Гость|29.12.2018 21:43|

Гость писал(a):

ваши дети не учились в 90-х, с детдомовцами, уличным отребьем
Вы, неуважаемый(ая), забыли ещё указать бандеровцев и негров.

Гость|29.12.2018 22:00|

В самом большом, когда-то, населённом пункте Пачелмского р-на - селе Пачелма, откуда и пошло название р-на, школу закрыли в 2015 году! А надо было охранять от "уличного отребья" ленинградских подворотен.

Arkasha97|29.12.2018 22:13|

Это хорошо, может порядка будет больше.

Гость|29.12.2018 22:28|

Arkasha97 писал(a):

Это хорошо, может порядка будет больше
Где? На руинах Пальмиры, или Пачелмских школ?

Гость|30.12.2018 03:04|

Гость писал(a):

В самом большом, когда-то, населённом пункте Пачелмского р-на - селе Пачелма, откуда и пошло название р-на, школу закрыли в 2015 году! А надо было охранять от "уличного отребья" ленинградских подворотен.
+650000

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