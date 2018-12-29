29.12.2018 | 16:53

С 1 сентября 2019 года в Пачелмском районе охранять детсады, школы и учреждения дополнительного образования будут не технические работники, а специалисты фирм с лицензией, выданной органами внутренних дел.

Сейчас, по мнению районного прокурора, в организациях нарушается закон о противодействии терроризму.

«Это отрицательно сказывается на безопасности лиц, пребывающих в образовательном учреждении, не позволяет обеспечить постоянный контроль, предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций», - сообщили в пресс-службе Пачелмского райсуда.

Кроме того, отсутствие профессиональных охранников нарушает права, свободы и интересы учащихся, так как может привести к противоправным действиям в отношении несовершеннолетних, которые в силу своего возраста не могут себя защитить.

«Суд вынес решения, в соответствии с которыми возложил на указанные детские учреждения обязанность организовать охрану силами организаций, специально учреждаемых для их выполнения и имеющими лицензию, в срок до 1 сентября 2019 года», - добавили в пресс-службе.