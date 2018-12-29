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Общество | Пензенцы спешат приобрести подарки к Новому году

29.12.2018|18:15
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В последние дни уходящего года пензенцы спешат в магазины. Кто-то специально одну из самых приятных миссий (выбор подарков) оставил на потом, кто-то только вырвался из будничной суеты и погрузился в мир ярких сувениров и презентов.

Особое почтение - свинкам. Спрос на поросят - как никогда ошеломляющий, отмечают продавцы.

«Магниты, копилки, мягкие игрушки и много всего интересного», - рассказала продавец игрушек Инна.

Символ 2019 года везде, и даже в коронной позе Мэрилин Монро застыли розовые красотки. Пензенские мыловары постарались - не просто душистые комочки сделали, а настоящие фигурные изделия.

«Ко мне подбегали девчушечки: ой, какая красота! Я говорю: «Девочки, это мыло». Расстроенно ушли. Стараются делать все правдоподобно, чтобы это было оригинально, красиво», - отметила продавец мыла Ольга.

«Надеемся на свой вкус, на свою фантазию, хотим сделать сюрпризы, поэтому не спрашиваем, кто что хочет. Счастья, мира, благополучия, здоровья детям и близким - вот это самое главное», - подчеркнула горожанка.

В почете и домашние помощники - бытовая техника. По словам консультантов в магазинах, лидер продаж - телевизор: все-таки Россия готовится к переходу на цифровое вещание. Так что покупатели выбирают современные модели с плоскими экранами.

«Сама я все получила что хотела в моем возрасте уже, а дети у нас - сын, сноха и внучка (11-классница). Все тоже получили, у всех заказы, мы знаем их мечты. А у сына 1 января день рождения, поэтому он два подарка должен получать у нас всегда», - поделилась женщина.

Сколько бы ни стояло под елкой презентов, главное - чтобы они были сделаны от чистого сердца.

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Гость|29.12.2018 19:00|

На зарплату-то в 35000 рублей огого чего можно понакупить пензяку!

Гость|29.12.2018 19:05|

По славянскому календарю 2019 - год Парящего Орла. Но окитаёзенные духовноскрепные россияне по скрепоте душевной предпочитают желтых свиней (не дожидаясь Нового года по китайскому календарю - 5 февраля). Дебилизм пензюков прогрессирует.

Гость|29.12.2018 19:06|

Мне сегодня сумку купили , дочери сумку, мужу кошелек, зятю сумку. Накупили себе красивых сумок с большими скидками. Не нужны нам хрюшки, год орла по славянскому календарю.

Гость|29.12.2018 19:07|

Почему на фото реклама Красных Холмов? Все хорошее только в Коллаже.

Гость|29.12.2018 19:09|

А где получают 35 т.р.? На зарплату в 20 т.р вообще ничего хорошего ни купить, только открыточки

Гость|29.12.2018 19:10|

Реклама говнов из крастных холмов, а в коллАже одна лажа

Гость|29.12.2018 19:13|

Гость писал(a):

А где получают 35 т.р.? На зарплату в 20 т.р вообще ничего хорошего ни купить, только открыточки
Ня: ссылка на PenzaInform.ru?

Гость|29.12.2018 19:17|

А на чирик что купишь?рулон туалетной бумаги.. Здравствуй .... опа! новый год!!!

Гость|29.12.2018 19:18|

Гость писал(a):

Реклама говнов из крастных холмов, а в коллАже одна лажа
В Коллаже одежда и сумки самые лучшие и цена самая привлекательная.

Гость|29.12.2018 19:18|

Гость писал(a):

А на чирик что купишь?рулон туалетной бумаги.. Здравствуй .... опа! новый год!!!

На чирик вообще ничего не покупай.

Гость|29.12.2018 19:20|

Спашите, спешите, к НГ на прилавки всю гниль и тухлятину выкидывают. Никто в ажиотаже уже и не смотрит.

Гость|29.12.2018 19:21|

Не в Коллаже сумки, а в Пассаже! В Коллаже только магнит со жрачкой, раньше еще кинотеатр 5 звезд был. Теперь туда вообще не ходим, т.к кинотеатр убрали, магнит обрезали

Гость|29.12.2018 19:21|

А что там в Коллажи? Одно г..... сетевое.

Гость|29.12.2018 19:22|

Гость писал(a):

Накупили себе красивых сумок с большими скидками
А я бычок подниму, горький дым затянууу...

Гость|29.12.2018 19:23|

Просрочку и одежду из нафталина выкидывают на прилавок. Всё схавают ...

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