29.12.2018 | 18:15

В последние дни уходящего года пензенцы спешат в магазины. Кто-то специально одну из самых приятных миссий (выбор подарков) оставил на потом, кто-то только вырвался из будничной суеты и погрузился в мир ярких сувениров и презентов.

Особое почтение - свинкам. Спрос на поросят - как никогда ошеломляющий, отмечают продавцы.

«Магниты, копилки, мягкие игрушки и много всего интересного», - рассказала продавец игрушек Инна.

Символ 2019 года везде, и даже в коронной позе Мэрилин Монро застыли розовые красотки. Пензенские мыловары постарались - не просто душистые комочки сделали, а настоящие фигурные изделия.

«Ко мне подбегали девчушечки: ой, какая красота! Я говорю: «Девочки, это мыло». Расстроенно ушли. Стараются делать все правдоподобно, чтобы это было оригинально, красиво», - отметила продавец мыла Ольга.

«Надеемся на свой вкус, на свою фантазию, хотим сделать сюрпризы, поэтому не спрашиваем, кто что хочет. Счастья, мира, благополучия, здоровья детям и близким - вот это самое главное», - подчеркнула горожанка.

В почете и домашние помощники - бытовая техника. По словам консультантов в магазинах, лидер продаж - телевизор: все-таки Россия готовится к переходу на цифровое вещание. Так что покупатели выбирают современные модели с плоскими экранами.

«Сама я все получила что хотела в моем возрасте уже, а дети у нас - сын, сноха и внучка (11-классница). Все тоже получили, у всех заказы, мы знаем их мечты. А у сына 1 января день рождения, поэтому он два подарка должен получать у нас всегда», - поделилась женщина.

Сколько бы ни стояло под елкой презентов, главное - чтобы они были сделаны от чистого сердца.