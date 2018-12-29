На губернском балу в Пензе Иван Белозерцев исполнил мечты детей

29.12.2018 | 18:29

Весь цвет области собрался на губернском балу - 2018 в киноконцертном зале «Пенза». Приглашенные разместились за столиками на двух этажах фойе.

Руководители муниципальных образований, директора предприятий и организаций, представители бизнеса и средств массовой информации, силовых структур, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры - всего более 600 человек, без которых не было бы тех успехов, каких в уходящем году добился Сурский край.

«Я благодарю вас за совместную работу, искренне желаю процветания нашей России, нашему Пензенскому региону, а каждому из вас - счастья, здоровья, благополучия, праздничного настроения, и чтобы 2019 год для каждого из вас был счастливым годом. Спасибо вам, с наступающим праздником!» - обратился к собравшимся губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

На балу Иван Белозерцев выступил в роли доброго волшебника. В Москве в Александровском зале Кремля установлены ели с записками о мечтах россиян. Были там и сообщения детей из Пензы.

Несколько из них губернатор выполнил. Один ребенок попросил путевку в оздоровительный санаторий, другой - экскурсию в Санкт-Петербург, третий пожелал отдохнуть в домике в деревне, а четвертый - снегокат. В итоге последнему достался еще и самокат.

2019 год - юбилейный для Пензенской области. 4 февраля ей исполнится 80 лет.