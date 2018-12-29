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Общество | На губернском балу в Пензе Иван Белозерцев исполнил мечты детей

29.12.2018|18:29
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Весь цвет области собрался на губернском балу - 2018 в киноконцертном зале «Пенза». Приглашенные разместились за столиками на двух этажах фойе.

Руководители муниципальных образований, директора предприятий и организаций, представители бизнеса и средств массовой информации, силовых структур, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры - всего более 600 человек, без которых не было бы тех успехов, каких в уходящем году добился Сурский край.

«Я благодарю вас за совместную работу, искренне желаю процветания нашей России, нашему Пензенскому региону, а каждому из вас - счастья, здоровья, благополучия, праздничного настроения, и чтобы 2019 год для каждого из вас был счастливым годом. Спасибо вам, с наступающим праздником!» - обратился к собравшимся губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

На балу Иван Белозерцев выступил в роли доброго волшебника. В Москве в Александровском зале Кремля установлены ели с записками о мечтах россиян. Были там и сообщения детей из Пензы.

Несколько из них губернатор выполнил. Один ребенок попросил путевку в оздоровительный санаторий, другой - экскурсию в Санкт-Петербург, третий пожелал отдохнуть в домике в деревне, а четвертый - снегокат. В итоге последнему достался еще и самокат.

2019 год - юбилейный для Пензенской области. 4 февраля ей исполнится 80 лет.

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Гость|29.12.2018 19:50|

На губернском балу в Пензе Иван Белозерцев исполнил мечты детей

Я сейчас заплАчу

Гость|29.12.2018 19:59|

Хорошо быть щедрым за счёт бюджета!

Гость|29.12.2018 20:00|

Точно, на дед мороза вроде не похож, на старика хоттабыча тем более..

Гость|29.12.2018 20:10|

На старого гари поттера ..

Гость|29.12.2018 20:24|

"Весь цвет области, более 600 человек, без которых не было бы тех успехов, которых достиг сурский край в этом году"! Да ладно! Это все лишь верхушка, которая имеет прямое отношение лишь к дележу из бюджета! А там как рука ляжет!

Гость|29.12.2018 20:31|

"Мечта сбывается и не сбываетсяяя"

Гость|29.12.2018 20:36|

Иван Александрович, вы зачем вообще взяли этот непосильный хомут? Регион при смерти. Я сейчас молюсь, чтобы мне одобрили до Вьетнама в один конец.

Гость|29.12.2018 20:40|

Конечно там тепло, из одежды одни вьетнамки на ноги... красота!!

Гость|29.12.2018 20:43|

Междусобойчик.

Гость|29.12.2018 21:08|

А,если бы мой ребёнок попросил зарплату маме и папе,записка попала бы на ёлку?Белозерцев исполнил бы это желание ребёнка?

Гость|29.12.2018 21:13|

Он бы отписал её в соответствующие органы, там ПДН, насест смотрящих нахлебников и прощай ребёнок. Иногда думай.

Гость|29.12.2018 21:23|

"Он бы отписал её в соответствующие органы, там ПДН, насест смотрящих нахлебников и прощай ребёнок. Иногда думай."

Думаю.Когда нужно.

У меня в доме,для ребёнка,всё замечательно.

Но,ребёнок растёт,и ему необходимо,чтобы родители полулучали не менее 50-ти тысяч в месяц.

Гость|29.12.2018 21:54|

Гость писал(a):

На губернском балу в Пензе Иван Белозерцев исполнил мечты детей

Я сейчас заплАчу

ПлАчу и плачУ.

Гость|30.12.2018 07:29|

Иван Алексадрович откажитесь от местных посредников. Заказывайте сразу исполнителям работ это огромная экономия времени и денег. Местные проектанты даже техническую часть не осилят.Команда ВОДАЛЮКС - это специалисты с многолетним опытом в области фонтанов. Возможности нашей компании позволяют предложить оригинальную идею, спроектировать и смонтировать объект любой степени сложности.

Инженеры проектно-монтажного отдела ВОДАЛЮКС регулярно повышают квалификацию в учебных центрах Европы.

Стоимость наших работ всегда прозрачна и понятна нашему Заказчику, ведь он получает подробный поэтапный план выполнения той или иной работы с указанием четких сроков и стоимости работ.

ВОДАЛЮКС - дистрибьютор крупных мировых производителей инженерной техники. С 2005 под маркой VODALUX INTELLEGENT разрабатывается и выпускается фонтанное оборудование под индивидуальные потребности заказчика с учетом особенностей проекта.

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У компании ВОДАЛЮКС есть представительства в Москве и Санкт-Петербурге с постоянно поддерживаемым ассортиментом на складах. Это упрощает поставку оборудования и выезд наших специалистов на предприятия заказчиков в любую точку России и стран СНГ. ВОДАЛЮКС делает процесс создания фонтана простым и удобным. Заказчику достаточно обозначить бюджет и сформулировать свои ожидания от будущего проекта. Наши дизайнеры и визуализаторы предложат идеи, создадут 3-D модели будущего фонтана, подготовят фото или видео визуализацию. Визуализация - это первый этап создания фонтана. В ходе обсуждения и согласования с заказчиком рождается основа для будущего проекта.Наши специалисты помогут создать из просто идеи модель будущего фонтана. Это первый этап проектирования. Заказчик может увидеть классический парковый фонтан или монументальное водное сооружения с музыкальным и световым сопровождением, до его постройки.

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