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Общество | На Фонтанной площади проведут мастер-класс по фигурному катанию

29.12.2018|16:54
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В воскресенье, 30 декабря, на Фонтанной площади в Пензе проведут мастер-класс по фигурному катанию.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, мероприятие начнется в 10:00. Посетить его приглашаются все желающие.

В этом году в Пензе впервые залили каток на Фонтанной площади. Прежде он располагался на площади Ленина, но теперь ее выложили (7 500 квадратных метров) гранитом.

В проекте реконструкции Фонтанной площади, запланированной на ближайшие годы, планируется предусмотреть возможность ее использования в зимнее время в качестве катка.

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Гость|29.12.2018 17:27|

penzainform.ru писал(a):

использования в зимнее время в качестве катка.
а летом в качестве бассейна

Гость|29.12.2018 17:30|

Гость писал(a):

а летом в качестве бассейна
машины можно будет мыть

Гость|29.12.2018 18:40|

К мастер-классу "каток" очистят от снега???

Имя: Гость
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