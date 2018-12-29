29.12.2018 | 16:54

В воскресенье, 30 декабря, на Фонтанной площади в Пензе проведут мастер-класс по фигурному катанию.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, мероприятие начнется в 10:00. Посетить его приглашаются все желающие.

В этом году в Пензе впервые залили каток на Фонтанной площади. Прежде он располагался на площади Ленина, но теперь ее выложили (7 500 квадратных метров) гранитом.

В проекте реконструкции Фонтанной площади, запланированной на ближайшие годы, планируется предусмотреть возможность ее использования в зимнее время в качестве катка.