29.12.2018 | 17:52

Содержание информационных табличек на пруду у больницы имени Г. А. Захарьина меняют в зависимости от сезона: там, где еще полгода назад запрещали купаться, теперь нельзя ходить и ездить по льду. Судя по следам и тропинке, находятся смельчаки, которым и водоем по колено.

В нескольких метрах от берега под снежной периной толщиной примерно 20-25 сантиметров - вода. Выходить на лед крайне опасно.

Место недалеко от тростника, по всей видимости, периодически расчищают. Вероятно, есть желающие покататься на коньках на водоеме. Стихийно организованная ледовая площадка удалена от жилого массива и в случае ЧП надеяться на быструю помощь не придется.

«Я считаю, что это очень опасно. Сыну всегда говорю, что опасно», - отметила горожанка.

«Если человек попадет в ледяную воду, крайне затруднительно даже взрослому будет выйти. Поэтому мы перед ледоставом проводим занятия со школьниками, в детских садах. Доводим до детей, что крайне опасно выходить на лед, рекомендуем воздержаться и на лед не выходить», - рассказал заместитель начальника отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по области Марат Мурсяев.

И лучше не доезжать на снегокатах до кромки водоема.