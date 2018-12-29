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Общество | Чиновники проверяют качество уборки снега у пензенских торговых центров

29.12.2018|19:04
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Едва забрезжит свет, сотрудники торговых центров и предприятий общепита берут в руки лопаты и трудятся - с четырех-пяти часов утра. А когда у людей кончаются силы, на помощь приходит техника.

Как борются с последствиями снегопада, проверяют чиновники. На этот раз официальные лица прибыли в дальнее Арбеково.

«Можно поставить пятерку, наверное, потому что практически все предприятия потребительского рынка очищены, еще ночью вывезен снег», - отметила начальник отдела потребительского рынка городской администрации Олеся Позднякова.

«Задача поставлена жесткая: к открытию торгового центра прилегающая территория и центральные входы все должны быть очищены от снега», - рассказал инженер торгового центра Евгений Бородин.

Наказать за несоблюдение правил благоустройства чиновники не могут.

Они вправе только уговаривать, рассылать уведомления. Впрочем, до этого доходит в редких случаях - бизнес в Пензе сознательный.

«Основная сложность заключается в том, что приходится убирать территорию во время отсутствия транспорта, то есть ночью. Днем очень затруднительно ввиду большого количества машин на территории», - подчеркнул инженер торгового центра Дмитрий Драгунов.

Следить за порядком представители мэрии продолжат и во время новогодних каникул.

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Гость|29.12.2018 20:16|

Вот идиоты ... каждый раз находится этому подтверждение. Проверять нужно во дворах, в отдалённых уголках.

Гость|29.12.2018 20:24|

КАЧЕСТВО... эту армию яйцеголовых не победить уже. то есть во время падания снега чистить тротуары и дворы не надо было, а как снег кончился, они наконец удосужились поутюжить, я пойду себе харакирю сделаю или повешусь на шнурке, но мне остолопов этих не понять

Гость|29.12.2018 20:28|

я вам скажу результат вашей никчемной работы, пришлось в берцах ходить, отчитайтесь себе там в премиях, ё... п....сы

Гость|29.12.2018 20:44|

penzainform.ru писал(a):

Наказать за несоблюдение правил благоустройства чиновники не могут.
Тогда пошли на ...!!!

Гость|29.12.2018 22:59|

Это что же и все? Тротуары не очищены,во дворах не пройти.отчитались...

Гость|30.12.2018 05:44|

Такой бардак в городе .,

Имя: Гость
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