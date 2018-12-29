29.12.2018 | 19:04

Едва забрезжит свет, сотрудники торговых центров и предприятий общепита берут в руки лопаты и трудятся - с четырех-пяти часов утра. А когда у людей кончаются силы, на помощь приходит техника.

Как борются с последствиями снегопада, проверяют чиновники. На этот раз официальные лица прибыли в дальнее Арбеково.

«Можно поставить пятерку, наверное, потому что практически все предприятия потребительского рынка очищены, еще ночью вывезен снег», - отметила начальник отдела потребительского рынка городской администрации Олеся Позднякова.

«Задача поставлена жесткая: к открытию торгового центра прилегающая территория и центральные входы все должны быть очищены от снега», - рассказал инженер торгового центра Евгений Бородин.

Наказать за несоблюдение правил благоустройства чиновники не могут.

Они вправе только уговаривать, рассылать уведомления. Впрочем, до этого доходит в редких случаях - бизнес в Пензе сознательный.

«Основная сложность заключается в том, что приходится убирать территорию во время отсутствия транспорта, то есть ночью. Днем очень затруднительно ввиду большого количества машин на территории», - подчеркнул инженер торгового центра Дмитрий Драгунов.

Следить за порядком представители мэрии продолжат и во время новогодних каникул.