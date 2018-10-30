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Общество | В Сердобске осужденный нарушил закон в день выхода на свободу

30.10.2018|15:53
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В лечебное исправительное учреждение № 6 Сердобска (ЛИУ-6) вновь пытались доставить запрещенные предметы.

На этот раз при досмотре КамАЗа на контрольно-пропускном пункте № 3 сотрудники ЛИУ под кабиной на запасном колесе обнаружили полиэтиленовый сверток с тремя мобильными телефонами.

Оказалось, что средства связи хотел передать мужчина, который в тот день был освобожден от отбывания наказания.

«В отношении виновного лица составлен протокол по ст. 19.12 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде административного штрафа от 3 до 5 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

В конце сентября работники ЛИУ задержали 49-летнего мужчину, который решил перебросить через ограждение сверток с мобильным телефоном.

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Гость|30.10.2018 16:22|

Нужно давать реальный срок,или штраф от 1 000 000 рублей.

Гость|30.10.2018 16:28|

Но зато он не нарушил общечеловеческую мораль.Своим собратьям,томящимся в тюрьме он хотел помочь, а это очень благородный поступок. Мы тут на воле готовы подгадить ближнему,подложить какую нибудь свинью. А на Зоне нетак,там братство и взаимопожертвование.

Имя: Гость
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