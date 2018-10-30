В лечебное исправительное учреждение № 6 Сердобска (ЛИУ-6) вновь пытались доставить запрещенные предметы.
На этот раз при досмотре КамАЗа на контрольно-пропускном пункте № 3 сотрудники ЛИУ под кабиной на запасном колесе обнаружили полиэтиленовый сверток с тремя мобильными телефонами.
Оказалось, что средства связи хотел передать мужчина, который в тот день был освобожден от отбывания наказания.
«В отношении виновного лица составлен протокол по ст. 19.12 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде административного штрафа от 3 до 5 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.
В конце сентября работники ЛИУ задержали 49-летнего мужчину, который решил перебросить через ограждение сверток с мобильным телефоном.
Нужно давать реальный срок,или штраф от 1 000 000 рублей.