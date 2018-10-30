30.10.2018 | 13:36

Жители Пензенской области стали реже болеть острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю, с 22 по 28 октября, было зарегистрировано 1 760 случаев ОРВИ. Это на 4,2% меньше, чем на предыдущей неделе. Каждый третий простуженный - ребенок.

Диагноз «грипп» не поставили ни разу.

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в области ниже эпидпорога на 49,5%», - отметили в пресс-службе управления.

Самый высокий уровень заболеваемости регистрируется в Кузнецке, Сосновоборском, Никольском, Неверкинском, Камешкирском, Кузнецком, Нижнеломовском, Лопатинском районах и Пензе.

При этом суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в областном центре снизилась на 27,2% и составила 842 случая.