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Общество | В Пензенской области заболеваемость ОРВИ продолжает снижаться

30.10.2018|13:36
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Жители Пензенской области стали реже болеть острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю, с 22 по 28 октября, было зарегистрировано 1 760 случаев ОРВИ. Это на 4,2% меньше, чем на предыдущей неделе. Каждый третий простуженный - ребенок.

Диагноз «грипп» не поставили ни разу.

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в области ниже эпидпорога на 49,5%», - отметили в пресс-службе управления.

Самый высокий уровень заболеваемости регистрируется в Кузнецке, Сосновоборском, Никольском, Неверкинском, Камешкирском, Кузнецком, Нижнеломовском, Лопатинском районах и Пензе.

При этом суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в областном центре снизилась на 27,2% и составила 842 случая.

Источник — фото Pixabay.com
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