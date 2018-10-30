30.10.2018 | 20:18

Более 77 тысяч пензенских мальчишек и девчонок летние каникулы провели в пришкольных, загородных, палаточных лагерях. Спустя два месяца итоги организации досуга ребят во время оздоровительной кампании 2018 года подвели взрослые.

«Дети остались довольны, а самое главное - все живы-здоровы. Это лучший результат, который мы с вами можем достигнуть», - отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

«Мы в 2019 году проведем аттестацию педагогических кадров, которые будут приезжать работать в лагерь. По городу Пензе мы внесем изменения и передадим всю летнюю оздоровительную компанию полностью в Управление образования города Пензы», - сообщил зам. председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

В следующем году Даниил Голышевский мечтает побывать в загородном лагере, в этом он посещал пришкольный.

«У меня очень хорошо смена прошла, я встретил новых друзей», - поделился школьник.

Воспитанники областной станции юных туристов прошли по заповедным местам Пензенского края, а одна из групп с наставниками преодолела водные пороги реки Шуи в Карелии.

За организацию экспедиции ее руководителей (педагогов дополнительного образования) наградили грамотами.