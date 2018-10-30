30.10.2018 | 11:59

В Кузнецке продолжается капитальный ремонт скважины на водозаборе № 8, снабжающем центральную и восточную части города. Его планируют завершить в начале ноября. Об этом на оперативном совещании в местной администрации сообщил первый заместитель мэра Владимир Трошин.

В настоящее время на объекте трудится подрядная организация из Ульяновской области. На работы выделили 1 миллион 800 тысяч рублей из городского и областного бюджетов.

«Глубина скважины - 92 метра. В данный момент мы находимся на отметке в 50 метров», - привела слова технического директора подрядной организации Павла Баркова пресс-служба администрации Кузнецка.

Жители города неоднократно жаловались на низкое качество воды, подаваемой в квартиры. В 2017 году был найден инвестор и заключено концессионное соглашение, согласно которому ведется строительство двух станций обезжелезивания. Возможно, ремонт скважины также поспособствует улучшению качества воды.