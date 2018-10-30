30.10.2018 | 17:51

Уже в следующем году в небе над Пензенской областью расправит крылья воздушная медицинская помощь. В регионе должна появиться санитарная авиация. При помощи вертолета планируют доставлять особо сложных пациентов в лечебные учреждения.

«Монтировать силами и средствами «Ростех», нам средства выделяют. В следующем году авиаполеты первые будут», - отметил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Договоренность между региональными чиновниками и представителем Минздрава России была достигнута еще в сентябре 2018 года, когда в Пензе с рабочим визитом находилась первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева. Во время посещения областной станции скорой медицинской помощи она заявила о готовности оказать поддержку.

«Субсидии на санавиационные услуги мы будем давать вам из федерального бюджета. Кроме машин, мы поставим вам еще и вертолет», - сообщила Татьяна Яковлева.

Медицинская авиация в области действовала много лет назад. Еще в начале двухтысячных говорили о возможном возрождении этой службы.

«Человек, который попал в какую-то экстренную ситуацию и есть хоть один шанс из ста вытащить его, спасти, он должен все эти шансы использовать. Самолеты как таковые есть. Они только выполняют сейчас разовые задания, отдельными хозяйствами или сельхозхимией занимаются, вылеты небольшие по газовым трассам», - рассказывал министр здравоохранения Пензенской области в 2001 г. Юрий Лаптев.

Полеты на борту с пациентами все же выполняли, правда не медики. Так, в июне 2016 года вертолетом МЧС из Пензы в Нижегородскую область отправляли мальчика, получившего серьезные ожоги.

Как только решат все организационные вопросы, станет ясно, в каких случаях в небо будет подниматься борт с красным крестом.

В региональном министерстве здравоохранения рассматривают несколько вариантов, где могла бы разместиться санавиационная служба. Один из них - это территория клинической больницы имени Захарьина. Также вертолетная площадка может появиться на территории детской областной больницы или больницы имени Бурденко.