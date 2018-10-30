В Пензенской области завершен ремонт еще одного участка дороги от Ленинского лесхоза до села Богословка.
На участке протяженностью один километр проведено фрезерование, обустроен выравнивающий слой, положен щебеночно-мастичный асфальтобетон. Укреплены обочины, выполнен ремонт съездов.
Ремонт дороги от Ленинского лесхоза до Богословки осуществляется на деньги, сэкономленные во время проведения аукциона на выполнение работ по проекту «Безопасные и качественные дороги». Эти средства также были направлены на реконструкцию 860 м автотрассы в самом селе.
В августе завершился ремонт участка дороги длиной два километра. Качество работ оценил губернатор Иван Белозерцев.
«В 2019 году планируется продолжить ремонт данной автодороги», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Пусть оценит качество предыдущей работы !!!Прямо от перекрёстка с дублёром Окружной дорога разваливается,при чём там образуются !!! ПРОДОЛЬНЫЕ ТРЕЩИНЫ. Правда после сигнала им часть всё же подремонтировали,но эта дорога вообще не держит вес грузового автотранспорта.Там у перекрёстка и стоит знак 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено",но все прутся ,и дорога разваливается на глазах.