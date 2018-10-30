30.10.2018 | 11:04

В Пензенской области завершен ремонт еще одного участка дороги от Ленинского лесхоза до села Богословка.

На участке протяженностью один километр проведено фрезерование, обустроен выравнивающий слой, положен щебеночно-мастичный асфальтобетон. Укреплены обочины, выполнен ремонт съездов.

Ремонт дороги от Ленинского лесхоза до Богословки осуществляется на деньги, сэкономленные во время проведения аукциона на выполнение работ по проекту «Безопасные и качественные дороги». Эти средства также были направлены на реконструкцию 860 м автотрассы в самом селе.

В августе завершился ремонт участка дороги длиной два километра. Качество работ оценил губернатор Иван Белозерцев.

«В 2019 году планируется продолжить ремонт данной автодороги», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.