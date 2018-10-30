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Общество | Прокуратура: 56% пензенских школьников уверены в своей безнаказанности

30.10.2018|11:40
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Более 13 тысяч школьников Пензенской области из 9-11-х классов прошли тестирование по вопросам ответственности за драки. Проанализировав результаты, сотрудники прокуратуры поняли, что требуется серьезная корректировка профилактической работы с детьми.

Как выяснилось, 1 573 подростка участвовали в драках прямо в школе, примерно столько же решали конфликт силой после уроков.

Потенциальных сторонников такого метода еще больше: по мнению 3 672 человек, схватка помогает урегулировать спор. При этом 91% опрошенных (11 935) понимают, что можно убить, нанеся только один удар.

94% опрошенных знают об уголовной и административной ответственности за драки. Тем не менее 56% (7 444) считают, что можно избежать наказания, если потасовка произошла по инициативе обоих участников и никто не имеет претензий друг к другу. 16% школьников (2 098) уверены, что ничего не будет, даже если о драке знают сотрудники полиции.

По словам большинства учеников старших классов, привлечь к уголовной ответственности - это «посадить в тюрьму», к административной - «назначить штраф», «провести профилактические беседы».

93% учащихся уверены, что директор школы примет меры к урегулированию конфликта, но только 79% готовы сообщить ему о нем. В этом плане классному руководителю дети доверяют больше: рассказать ему о случившемся согласны 86% респондентов.

«Результаты тестирования для организации проведения профилактических мероприятий будут переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Пензенской области», - резюмировала старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

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Гость|30.10.2018 12:09|

Ну надо ж теперь им разъяснить, что безнаказанными могут быть только дети непростых и достойных родителей, а это не более 5% а ни как не 56%.

Гость|30.10.2018 12:10|

Забыли ещё добавить, что 99% взрослых пензюков тоже

Гость|30.10.2018 12:30|

В Заре ещё опрос проведите, сколько там народу думает, что их "кинули".

Или насчёт цирка, кто "сядет" из непростых и достойных людей - посчитать вероятность.

Гость|30.10.2018 12:46|

Путин и Медведев на 100% уверены в своей безнаказанности

Гость|30.10.2018 12:52|

penzainform.ru писал(a):

«Результаты тестирования для организации проведения профилактических мероприятий будут переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
в смысле - количество сюсюканья нужно увеличить? или - как защитить права агрессивного недоросля? картинка - умильная. а жертв - обязать безропотно принять не менее 2х ударов по щеке или там - что под руку-ногу приведётся? для баланса

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