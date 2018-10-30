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Общество | Признавший вину перевозчик не добился в суде снижения штрафа

30.10.2018|13:45
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В Октябрьском районе Пензы мировой суд рассмотрел дело индивидуального предпринимателя, занимающегося перевозками по маршруту № 18 и нарушившего лицензионные условия, и отказал ему в просьбе снизить размер штрафа.

Представитель предпринимателя пояснил, что его клиент признает свою вину, раскаивается, провел дополнительные инструктажи с водителями, и обратил внимание, что тот является инвалидом III группы. В этой связи он попросил максимально снизить сумму административного штрафа перевозчику.

Согласно материалам дела предприниматель с 23:48 15 августа по 00:39 16 августа допустил стоянку своего микроавтобуса «Луидор 225000» не по адресу, указанному в лицензии. Таким образом, к нему не был исключен доступ посторонних лиц.

16 августа предприниматель выдал водителю путевой лист без даты и времени выезда автобуса с места стоянки и показаний одометра при выезде из гаража. При этом на транспортном средстве не было полного или краткого наименования перевозчика.

Изучив дело, суд учел и перечисленные смягчающие обстоятельства, и отягчающее: предприниматель повторно совершил однородное правонарушение.

Ходатайство о снижении размера взыскания было решено не удовлетворять. Предпринимателя оштрафовали на 20 000 рублей.

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Гость|30.10.2018 14:15|

penzainform.ru писал(a):

с 23:48 15 августа по 00:39 16 августа допустил стоянку своего микроавтобуса «Луидор 225000» не по адресу, указанному в лицензии. Таким образом, к нему не был исключен доступ посторонних лиц.
Да полно маршруток во дворах по ночам стоят.

Гость|30.10.2018 14:23|

а что за это можно штрафовать?

Когда уже введут выплату процента от штрафа тому, кто прислал материал?

Я эти маршрутки пачками во дворах фоткать буду, и работать тогда мне не надо будет!

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