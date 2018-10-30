30.10.2018 | 15:28

В 2018 году в Пензенскую область поступит на один школьный автобус больше, чем планировалось. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 27 октября.

Изначально, в сентябре, речь шла о 16 единицах транспорта: пяти заднеприводных машинах, рассчитанных на 10-12 человек, одной полноприводной на 13-20 пассажиров и десяти заднеприводных, вмещающих 21-24 человека.

Позднее было принято решение о выделении средств еще на одну машину, способную перевозить 10-12 школьников (их стало шесть). Также решено отказаться от полноприводного автомобиля в пользу автобуса большей вместимости - их будет 11.

Деньги на закупку транспорта направляются из резервного фонда Правительства России. В общей сложности на дополнительную поставку транспорта для образовательных учреждений в субъекты страны выделено 5 млрд рублей.

«Поставщиками школьных автобусов определены ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», ООО «УАЗ», ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «ПАЗ», ООО «КАВЗ» и ООО «Волгабас», - уточнили в пресс-службе федерального правительства.