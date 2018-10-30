30.10.2018 | 10:32

Пензенец Иван Букарев вступил в борьбу за звание ведущего кондитера страны. Он представляет область на Всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший по профессии».

Финальный этап в номинации «Лучший кондитер» стартовал в Тамбове во вторник, 30 октября, и продлится два дня.

Иван Букарев примет участие в очных соревнованиях, где нужно будет продемонстрировать теоретические знания и практические навыки.

«Теоретическое задание включает проверку знаний в области технологии производства: приготовление мучных кондитерских изделий, организация деятельности кондитерского цеха, санитарные правила и нормы, работа технологического оборудования, применение правил охраны труда, пожарной безопасности», - сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

На практике конкурсанты должны будут за шесть часов изготовить кондитерские изделия.

В конце сентября Иван Букарев стал победителем областного конкурса «Лучший по профессии» в своей номинации. Он удивил жюри велюровым тортом, для изготовления которого применил спецтехнику.