30.10.2018 | 18:19

Прежде чем торжественно открыть VII фестиваль «А мы из Пензы», в фойе областной библиотеки имени Лермонтова организовали презентацию региональных средств массовой информации. Особого внимания был удостоен интерактивный стенд телерадиокомпании «Наш дом».

В этом году фестиваль собрал более 250 представителей средств массовой информации - телевидения, радио, газет, интернет-порталов.

Впервые мероприятие объединили с «Инфорумом Союза журналистов России». Это медиафорум, шагающий по стране с главной задачей повышения профессионального уровня работников СМИ.

«Нам очень важно встречаться, нам очень важно общаться. Важно говорить друг с другом, делиться своими радостями, награждать друг друга за какие-то удачи журналистские, говорить о том, какие проблемы существуют во всех наших сферах журналистики. И поэтому мы придумали «Инфорум» в варианте образовательного практикума», - сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Важность проведения таких мероприятий подчеркнул и председатель комитета Государственной Думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

«Главное, чем эта площадка должна оставаться, - это неформальным диалогом общества и власти. Важно, чтобы не только мы говорили, рассказывали что-то, вещали, но и слышали ваши вопросы. У вас была возможность поговорить о тех проблемах, которые есть», - отметил Леонид Левин.

В рамках фестиваля наградили победителей и призеров профессионального конкурса «А мы из Пензы».

В этом году в числе лучших названы две представительницы телерадиокомпании «Наш дом». В номинации «Журналистская идея» была отмечена автор передачи «Территория добрых дел» Анна Селезнева.

Также в число призеров вошла редактор программы «Наши новости» Елена Макарова с итоговой информационно-аналитической программой.