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Общество | Жителям Средней Елюзани рассказали о нововведениях в обращении с отходами

29.10.2018|11:48
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26 октября представители Пензенского филиала ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западной и Восточной зонах области, встретились с жителями Средней Елюзани. Им рассказали о введении в 2019 году коммунальной услуги по сбору, транспортировке, обработке и экологически безопасному захоронению отходов.

Характер отходов зависит от образа жизни населения. В Средней Елюзани практически в каждом доме занимаются животноводством, имеют личные подсобные хозяйства. В результате большая часть отходов не относится к твердым коммунальным и требует специализированной обработки при утилизации или захоронении.

«Одним из важнейших вопросов, обсуждавшихся на встрече, стало разъяснение понятия «твердые коммунальные отходы», сбор и транспортировку которых мы как региональный оператор обязаны обеспечить. Необходимо было рассмотреть все возможные способы сбора ТКО и определить наиболее удобный.

Кроме того, поскольку большинство семей в Средней Елюзани являются многодетными, важно было разъяснить собравшимся действующее законодательство, отмечая при этом, что с 2019 года услуга по обращению с отходами переходит в разряд коммунальных и на нее начинают действовать все соответствующие льготы.

Нужно встречаться с жителями населенных пунктов персонально, поскольку именно так мы сможем обеспечить максимально качественную услугу и постараться охватить весь спектр проблемных вопросов, возникающих при переходе на новую систему обращения с отходами», – прокомментировал директор Пензенского филиала ООО «Экопром» Сергей Гамиловский.

26 октября состоялась и встреча с жителями Чаадаевского сельсовета Городищенского района, где также обсуждалась реализация цикла обращения с отходами в Восточной зоне в соответствии с территориальной схемой, утвержденной постановлением правительства Пензенской области.

ООО «Экопром» стало победителем конкурсного отбора и получило статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западной (Земетчинский, Нижнеломовский, Пачелмский, Наровчатский, Башмаковский, Спасский и Вадинский районы) и Восточной (Кузнецк, Кузнецкий, Городищенский, Камешкирский, Лопатинский, Неверкинский, Никольский и Сосновоборский районы) зонах Пензенской области.

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