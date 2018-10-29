29.10.2018 | 17:43

Самую большую в мире емкость с наваристыми щами приготовили совместными усилиями жители 15-го дома на улице Фрунзе и коммунальщики. Первые привезли со своих дач капусту, морковь и картошку, а вторые залили подвал, в котором все это хранилось, кипятком из системы отопления. Процесс занял немного времени.

«Все это быстро произошло. Мы даже не поняли сначала - что-то парит. Все сварилось: и картошка, и моркошка, и яблоки - ну все. И банки от такой температуры, может быть, все уже полетели. Полтора метра тут воды, и площади большой. Здесь был подростковый клуб, здесь очень большая площадь», - сообщила жительница дома Валентина Трифонова.

Если затопило подвал почти мгновенно, то на подготовку к устранению ЧП коммунальщикам потребовалось много времени. Полторы недели жители первого этажа не закрывают окна: в квартирах - как в бане. Некоторые веники приготовили - париться, тем более что впервые в доме появилась горячая вода. Настолько трубы в подвале нагреваются.

«Все кругом горячее, вода даже из холодной течет кипяток, пить даже нельзя. Представляете, как ночью спать с открытым окном. Бабушка у нас 92 года, как вот ей быть?» - описала ситуацию жительница дома Валентина Кузина.

Люди каждый день обращаются в свою управляющую компанию, но там говорят, что не могут зайти внутрь.

«Вплавь, там нужно плыть, там выше человеческого роста. Чтобы перекрыть отопление, нужно машину, которая откачивает воду, и потом сделать ремонт. У них нет машины, которая откачать может воду», - добавила женщина.

Местные опасаются, что фундамент двухэтажки 1947 года постройки не выдержит долгого воздействия кипятка и разрушится.

Неизвестно и как поведет себя старая электросистема. Из-за постоянного контакта с водой может случиться короткое замыкание.